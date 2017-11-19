Türkiye evladına ağlıyor… Naim Süleymanoğlu’nu binler uğurladı

28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından milli atletin naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Naim Süleymanoğlu, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurlandı… Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü. Cenazede 14 yaşında halterde Türkiye birincisi olan Şafak Keskin, Naim Süleymanoğlu’nun fotoğrafını tuttu.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı cenaze töreninde bir açıklama yaptı. Yıldırım, ‘Naim Süleymanoğlu, bugüne kadar hiç bir sporcunun kırmayacağı rekorları kırmış bir efsaneydi. Bir çok olimpiyat şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu vardı. Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcu Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum’ dedi.

Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

BAKAN BAK: MİSYONU, LİDERLİĞİ TARTIŞILMAZDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Naim Süleymanoğlu’nun cenaze töreni öncesinde yaptığı açıklamasında “Tedavisinin başlaması, takip etti Cumhurbaşkanımız. Naim Süleymanoğlu 1988, 92, 96’da altın madalya kazandı. Dünya halterinin efsane ismi. Messi, Ronaldo’lar konuşuluyorsa, halterde cep herkülü konuşuluyor. O bir semboldü. Rahmetli Turgut Özal onu getirmesi. Orada yaşananların bir sembolüydü. Misyonu, liderliği tartışılmazdı. Time’a kapak olmuştu. Ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmıştı. Milletimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Girişimde bulunduk ve rakibi Leonidis Türkiye’ye geldi. Onun spordaki başarısına herkes saygı duydu. Cumhurbaşkanımız programı olduğu için cenazeye katılamayacak.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özel Naim Süleymanoğlu`nu anlattı: Ajanlar savaşı gibiydi İlgili Haberi Oku

Yunan Leonidis, Naim`i son yolculuğuna uğurlamaya geldi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. İlgili Haberi Oku

Türkiye'yi yasa boğan Süleymanoğlu'nun hikayesi özetle şöyle:

İLTİCA ETMİŞTİ

Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, güreşle başladığı spor hayatına halterle devam ederken, Naum Şalamanov adıyla Bulgaristan'a 2 dünya şampiyonluğu getirdi. Doğu blokunun boykot etmesi nedeniyle, altın madalya kazanmasına kesin gözüyle bakılan 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılamayan Naim, 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Büyükelçiliğimize sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Büyükelçilik ilk başta şampiyon sporcuyu kabul etmek istemese de devreye bizzat Başbakan Turgut Özal girdi ve işlemlerin tamamlanmasını sağladı.

SİYASETTE BAŞARISIZ

Başarısız olduğu 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nın ardından sporculuğa veda etti, siyasete atıldı. 1999 genel seçimlerinde Bursa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2004 yerel seçimlerinde bu kez MHP'nin İstanbul Kıraç Beldesi belediye başkan adayı oldu ancak yine başarı sağlayamadı. Son yıllarda inzivaya çekilen ve sağlığı bozulan ‘Cep Herkülü' 23 Eylül'de aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan milli sporcu, dün 14.50'de hayata gözlerini yumdu.

Naim Süleymanoğlu`nun hafızalarımıza kazınan unutulmaz anı! Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu'nun hafızalarımızdan asla silinmeyecek 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki harika performansını bir kez daha hatırlayalım.... İlgili Haberi Oku

MÜTHİŞ KARİYERDE İLK 10

1-) Kırcaali doğumlu Naim Süleymanoğlu'nun boyu 1 metre 47 cm idi. Buna karşın kariyeri boyunca girdiği şampiyonalarda kendisinden çok daha iri, uzun kollu onlarca halterciyi yendi.

2-) İlk dünya rekorunu henüz 16 yaşında kırdı.

3-) Koparmada kendi ağırlığının 2.5 katını kaldıran ilk ve tek halterci.

4-) Silkmede kendi ağırlığının üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk ve tek halterci.

5-) Bulgaristan'daki Komünist rejimin politik uygulamaları nedeniyle 1980'lerde resmi kayıtlara “Naum Şalamanov” diye girdi.

6-) 1986'da Avustralya'daki Dünya Halter Şampiyonası sırasında Bulgar kampından kaçıp Türkiye'ye sığındı. Bulgar hükümeti Süleymanoğlu'nun Türkiye adına Seul Olimpiyatları'nda yarışmasına izin vermek için 1.2 milyon dolar istedi. Turgut Özal'ın çabalarıyla sorun çözüldü.

7-) Seul'de “tüy sıklet”te altın madalyayı kazanan Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı ağırlık, üst sıkletteki sporculardan bile fazlaydı!

8-) 1989'daki Dünya Şampiyonası'nı da kazanıp henüz 22 yaşında emekli oldu.

9-) Ama halterden fazla uzak kalamadı. 1992'de emeklilikten dönüp Barselona'da ikinci Olimpik altınını kaptı.

10-) 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üçüncü altını da kazandıktan sonra tekrar emekliye ayrıldı. Sunucu Lynn Jones, “Az önce tarihin en büyük halter müsabakasına tanıklık ettiniz” diyerek finale son noktayı koymuştu. Naim o finalde, Türk ve Yunan sporseverler önünde, Yunanistan'ın efsanevi haltercilerinden Valerios Leonidis'i, 187.5 kiloyu kaldırarak yenmişti. 190 kiloyu kaldıramayınca gözyaşlarına boğulan Leonidis'i teselli eden de yine Naim olmuştu.

‘DOSTUMU KAYBETTİM… EŞİ YOKTU’

NAİM Süleymanoğlu'nun sporculuk yıllarında “ezeli rakibi” Yunan Leonidis efsane sporcuyu anlattı: “Naim'in öldüğü haberini duyunca yıkıldım. Ben büyük bir dostumu, dünya da çok büyük bir sporcuyu kaybetti. Öldüğüne hâlâ inanamıyorum” dedi. Leonidis, halteri bıraktıktan sonra Naim ile pekçok kez görüştüklerini, iyi dost olduklarını, Türk ve Yunan halklarının dostluğu için de birlikte etkinliklerde bulunduklarını belirtti, “Dünyanın en iyi sporcusu idi. Dünyada bir eşi yok. Bundan sonra da gelir mi? Çok zor.”

MİLLETİN BAŞI SAĞ OLSUN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun vefat haberini Rize'deki konuşması sonrasında aldı. Erdoğan bunun üzerine, “Haftalardır maalesef yoğun bakımdaydı. Kendisini hastanede ziyaret ettik ve Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Tüm yakınlarına ailesine Allah'tan sabırlar diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun” dedi. Daha sonra taziye mesajı yayımlayan Erdoğan, “Olimpiyat şampiyonu, milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir ” ifadelerini kullandı. Diğer taziye mesajları da şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım: Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür. Halterde ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerde taht kurmuştur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Merhum şampiyonumuzun mekânı cennet olsun diyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Tüm zamanların en iyi haltercisi, ‘cep herkülümüz' Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.