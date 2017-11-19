Trabzonspor 4-3 Osmanlıspor

Ligde istikrarsız sonuçlar alan Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Osmanlıspor'u konuk etti. Bordo-mavililer 90+2'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta Trabzonspor, konuğu Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etmeyi başardı. Ligin en çok gol yiyen iki takımını bir araya getiren heyecan dolu mücadelede son sözü 90+2’de penaltı noktasından Burak Yılmaz söyledi ve bordo-mavililer üç puana uzanan taraf oldu.

Osmanlıspor, 7’de Musa’nın attığı golle 1-0 öne geçerken 28’de Joao Pereira’nın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. 38’de Dame N’Doye ve 41’de Burak Yılmaz’ın golleriyle muhteşem maçta skor eşitlendi. İlk yarı bu sonuçla 2-2 beraberlikle noktalandı.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 57’de Joao Pereira yeniden sahneye çıktı ve kendi ağlarına bir gol daha bıraktı ve skor 3-2 oldu. Yusuf Yazıcı 70’te muhteşem bir vuruşla skoru yeniden eşitledi. Trabzonspor baskısıyla geçilen son bölümde Burak Yılmaz, 90+2’de kazandığı penaltıyı ağlara göndermeyi başardı ve gol düellosunda skoru tayin etmeyi başardı.