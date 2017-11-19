Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 80-69 Anadolu Efes

TOFAŞ, sahasında konuğu Anadolu Efes'i 80-69 yenerek ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 7’nci haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadele TOFAŞ, Anadolu Efes’i ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümlerinde TOFAŞ dış atışlardan isabet bulurken, özellikle Sammy Mejia’nın 11 sayılık katkısı sonrası ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte seyircisinin de desteğini alarak yakaladığı hızlı hücumları sayılara çeviren mavi yeşilli ekip, oyunda ritmi ele geçirdi Josh Owens ve Tony Crocker’ın skorer oyunu sonrası soyunma odasına da 42-28’lik üstünlükle gitti.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İkinci yarıdan itibaren toparlanma sinyalleri veren Anadolu Efes, bu bölümde Bryant Dunston ve Vladimir Stimac ile pota altını etkini kullanmaya başladı. Fark da azalırken, buna karşın TOFAŞ skor avantajını sürdürerek kader periyoduna 54-51 üstün başladı. Son periyotta ise Anadolu Efes’in dönüş çabalarına karşı hücumda bulduğu iyi ritmi koruyarak cevap veren mavi yeşilli ekip, parkeden de 80-69’luk galibiyetle ayrıldı. TOFAŞ, bu sonucun ardından 7’nci maçında da 7’nci galibiyetini alarak ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

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MEHMET OKUR DA İZLEDİ

1998-2000 yılları arasında TOFAŞ formasını giyen ve NBA’de yıllarca ülkemizi temsil edip All-Star’a seçilme başarısı gösteren tek Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, TOFAŞ-Anadolu Efes maçını izledi. Maç öncesinde TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören tarafından isminin yazılı olduğu kulübün tarihi forması Okur’a hediye edilirken, aynı zamanda oyuncuların imzaları bulunduğu bu sezon forması da verildi. Mehmet Okur ardından maçı takip etti. Ayrıca maçı izleyenler arasında Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de yer aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal, Halit Can Cihan, Alper ÖzgökTOFAŞ: Pierria Henry 7, Sammy Mejia 18, Tony Crocker 16, Raymar Morgan 6, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş 9, Yiğit Arslan 3, Josh Owens 10, Kenneth Kadji 11ANADOLU EFES: Ricardo Ledo 13, Doğuş Balbay 3, Krunoslav Smion 12, Bryant Dunston 12, Vladimir Stimac 13, Errick McCollum 5, Birkan Batuk 3, Brock William Motum 8

1.PERİYOT: 19-17

DEVRE: 42-28

3.PERİYOT: 54-51