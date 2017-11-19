Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 71-89 Banvit

Muratbey Uşak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın kapanış maçında konuğu Banvit'e 89-71 mağlup oldu.
23:2019 Kasım 2017
0
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 71-89 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit'i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu. 19 Kasım 2017 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 80-69 Anadolu Efes TOFAŞ, sahasında konuğu Anadolu Efes'i 80-69 yenerek ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil

Muratbey Uşak: Hamilton 14, Mutlu Akpınar 3, Şafak Edge 5, Calloway 12, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü, Carmichael 10, Ofoegbu, Murat Kozan, Markota 17, Miller 10

Banvit: Thomas 6, Kulig 23, Tolga Geçim 10, Can Altıntığ 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel 1, Vidmar 7, Rautins 10, Rıdvan Öncel 9, Taylor 17, Coloiaro 3, Berke Atar

1. Periyot: 22-32 (Banvit)

Devre: 40-56 (Banvit)

3. Periyot: 57-82 (Banvit)

5 faul: Mutlu Akpınar (Muratbey Uşak)

Etiketler
banvit Muratbey Uşak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER