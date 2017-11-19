Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 71-89 Banvit
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında Banvit'i konuk etti. Karşılaşmadan 89-71 Banvit galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
Muratbey Uşak: Hamilton 14, Mutlu Akpınar 3, Şafak Edge 5, Calloway 12, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü, Carmichael 10, Ofoegbu, Murat Kozan, Markota 17, Miller 10
Banvit: Thomas 6, Kulig 23, Tolga Geçim 10, Can Altıntığ 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel 1, Vidmar 7, Rautins 10, Rıdvan Öncel 9, Taylor 17, Coloiaro 3, Berke Atar
1. Periyot: 22-32 (Banvit)
Devre: 40-56 (Banvit)
3. Periyot: 57-82 (Banvit)
5 faul: Mutlu Akpınar (Muratbey Uşak)