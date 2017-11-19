Tahincioğlu Basketbol Süper Lig | Eskişehir Basket 66-85 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde deplasmanda Eskişehir Basket'i 85-66'lık skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Fenerbahçe Doğuş’a 85-66 yenildi. Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş karşılaşması vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında zaman zaman Fenerbahçe tribünlerinde taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı. Fenerbahçe tribününde taraftarlar maç bitiminde birbirlerine girdi.

Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu Fenerbahçe Doğuş 25-24 önde tamamladı. 2’nci periyotta da oyunun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 48-38 önde kapadı.

Fenerbahçe Doğuş, 3’üncü periyottada üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 70-47 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğü elinden bırakmayan Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket’i 85-66 yendi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 103-82 Galatasaray Odeabank Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuğu Galatasaray Odebank'ı 103-82'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay 3, Yunus Emre Sonsırma, Ayres 11, Baron 15, Duncan 4, Buğrahan Tuncer 3, Caner Erdeniz, Rowland 17, Marshall 7, Kravtsov 4, Doğan Şenli 2

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 2, Melli 5, Melih Mahmutoğlu 20, Wanamaker 8, Egehan Arna 9, Marko Guduric 6, Jan Vesely 11, Sinan Güler 8, Ahmet Düvercioğlu 8, Datome 8

1. PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 38-48

3. PERİYOT: 47-70