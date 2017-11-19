Spor yazarları Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları Medipol Başakşehir'in evinde Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Tudor'un sistemini eleştiren

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu. Gazetelerin ünlü spor yazarları bu maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’a sert eleştirilerde bulundu.

‘KEYİFDEN KAHKAHA PATLATMIŞTIR…’

Abdullah Avcı bu dizilişi görünce herhalde keyiften sağlam bir kahkaha patlatmıştır…. Şenol Güneş'in 2.5 savunmacılı oyunu en çok Başakşehir'le sorun yaşarken bu kanatsız oyun enteresan. Sonuçta Tudor Emre, Mahmut ve Caicara yokken Başakşehir'den 5 gol yedi. Bu gerçekten uğraşsanız yapmanın zor olduğu bir şey. Mossoro'nun Fernando üzerinde kurduğu baskıyla oldu bu. Adebayor da klasik orta saha yardımını yapınca Galatasaray topu merkezden çıkaramadı. Kanada döndüklerinde 3'e 1'le karşılaştılar. Başakşehir maçın başında yediği baskıyı da uzun topla Adebayor'u görerek kırınca Galatasaray için bir çözümlük oluştu. Zaten duran toplarda kafaya çıkan tek oyuncu ve neredeyse hep çizgide kalan Muslera da varken ev sahibi işi çözdü. İkinci yarı başında golü de getiren Galatasaray ön alan baskısı da kanatlarda bir değişim yapmayınca çok riskli oldu. Sonuçta Elia'yı kahraman yaptı Tudor. Adebayor zaten öyle. Tudor sadece Başakşehir'e kaybetmedi. Bilic sendorumunu Bilic'ten daha ağır bir şekilde yaşamaya devam ettiğini gösterdi. (Mehmet Demirkol – Fanatik)

‘KİMSE AVCI’YA ANAHTAR TESLİM ETMİYOR’

“Ben sistemlere inanmam” diyen Tudor efendi Florya’da Başakşehir’in 540 dakika tutan 6 maçını izlemiş ve analizlerini yapmıştı! Ama Tudor 54 bin dakika izlese Başakşehir’i yine çözemez. Çünkü futbol bilgisi, hocalık tecrübesi ve çapı bırakın büyük bir maç kazanmayı Galatasaray’ı yönetmeye bile yetmez.Adebayor’un Galatasaray savunmasının önünde yaptığı duvar işini Gomis-Eren ikilisinden biri bile rakip kalede yapamadı. Tudor’un Rodrigues’e bir takıntısı var. Bazı insanlar fikirleriyle ve icraatlarıyla konuşur.Tudor gibi dar düşünceli teknik adamlar yetersizliklerini güç gösterisiyle kapatmaya çalışır. Tudor’un her maçta rakip kulübelerle bir kabadayı gibi kavga etmesi futbolun Fair-Play ruhuna yakışmıyor. Abdullah Avcı, yıllardır sarı kırmızılı takımdaki bütün hocaların bileğini büküyor. Yönetimler; başta Özbek olmak üzere kimse Avcı’ya anahtar teslim etmiyor. (Levent Tüzemen – Sabah)

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‘KURDUĞU KALİTELİ KADRO 5 YEDİ!’

“Beş, beş, beş, beş” diye tezahürat ediyordu tribündeki taraftarlar! Ve tezahüratı yapanlar Galatasaray taraftarları değil, Başakşehir'i tutanlardı… Tudor, geçen sezon Başakşehir deplasmanına gelen takımın Barcelona maçına gider gibi endişelendiğini anlatmıştı. Tudor'un kendi kurmadığı ve şikayet ettiği kadrosu 4 yemişti, kurduğu gerçekten kaliteli kadro ise 5 yedi! Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Belhanda, Ndiaye, Fernando ve Gomis sahadaydı. Bu şunu gösteriyor Tudor iyi bir teknik direktör değil, sabit fikirli ve rakip analizi de yapamıyor. (Hakan Can – Fanatik)

‘HİÇ DÜŞÜNMEDEN TERİM’İ GETİRİRİM’

G.Saray; 5 de yese, 8 de yese şampiyonluğun ciddi adayıdır. Fakat şu var. Tudor’un Şansal abiyle yaptığı röportajı okudum;’önemli olan mayıstır’ diyor, eyvallah. Fenerbahçe maçında şutun yok. Trabzonspor’a yeniliyorsun, Başakşehir’e yeniliyorsun.İçeride yenersin zaten o taraftarla. Hadi Trabzon kaza, hadi Fenerbahçe maçında 10 kişi kaldın. Tudor’un gelecekte önemli bir teknik adam olacağını düşünüyorum ama ben Galatasaray’ın yerinde olsam hiç düşünmeden Fatih hocayı getiririm. Ciddi şekilde şansımı artırırım. Bazen liderler iyi giderken de bazı şeyleri görebilmeliler. Fenerbahçe taraftarı gibi düşünsem, “Sivas’ı yensek puan farkı kapanır ama Fatih hoca gelirse yandık” derim. Şu andaki karne küçük maçların büyük hocası gibi… Oyunculara gelirsek… Denayer ve Maicon hayatının en kötü maçlarını oynadı. Geniş alanda defosu ortaya çıktı Maicon’un. Senin sol bekin Latovlevici ise, stoperlerin ağırsa, Adebayor geriye gelip top aldığında önlem alamazsın. Adebayor’la iki kişi fazla gibiydi Başakşehir… (Rıdvan Dilmen – Fotomaç)

‘EMRE EL FRENİ VAZİFESİ YAPIYORDU’

Şu çok net, Tudor kaşınıyor… Her hafta değişik bir şeyler icat ederek ‘Ben çok büyük teknik adamım’ demek veya dedirtmek istiyor ama her hafta bataklığa batıyor. Şu anda Türkiye’nin en doğru top oynayan ve istikrarlı takımı Başakşehir’e karşı çift santrfor macerasıyla çıkarsan, bu sonuç sürpriz olmaz. Bazıları diyorlar ki; Emre ile Mahmut’u görmeyince böyle oynattı. İyi de kardeşim, özellikle Emre olduğu zaman top en çok onunla buluşuyor. Psikolojik olarak futbolcular da meşin yuvarlağı ona atıyorlar. Yani bir yerde Emre iyi top kullanmasına rağmen, zaman zaman el freni vazifesi yapıyor. Dün Emre yokken Başakşehir çok daha hızlı oynadı. Sen ileride kalabalıklaşıp, Başakşehir’in pas yapmasını engelleyip, kaleci Volkan’ı degaj yapmaya zorlayayım diyorsun ama; Başakşehir topa basarak, boşa çıkarak, üst üste 4-5 pas yaparak çıkınca, en az 5 G.Saraylı arkada kaldılar. Yani orta alanda Başakşehir istediği gibi futbol oynadı. Başakşehir, işi bitirdikten sonra biraz geriye çekildi, huniyi daralttı. (Erman Toroğlu – Fotomaç)