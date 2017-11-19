Gençlerbirliği, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolları ayırdı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Bein Sports’un son dakika bilgisine haberine göre; Gençlerbirliği yönetimi, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gençlerbirliği’nde maç sonu toplanan yönetim Mesut Bakkal’ı görevinden aldı. 20.45’de bir yazılı tebligat gönderen yönetim Bakkal’a “Herhangi bir sorunumuz yok ama seni yönetim kararı olarak görevden aldık” dedi.

Ankara ekibi bugün oynadığı maçta Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Bakkal maç sonrasında yaptığı açıklamada görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Bakkal, “Hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Benim bu takımda bir sorunum yok. Önceden ‘gel, git’ diyorlardı, şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonra başka hocaya 5-6 tane transfer yaptırılırsa buna sizin karşı gelmeniz lazım. Derler ki; biz senin vecibelerini yerine getiriyoruz ayrı. Ben bu takıma sahip çıktım, çıkmaya da devam edeceğim. Batacaksak ikimiz de batacağız. Ortada bir bozuk varsa bunu benden başka kimse düzeltemez. Ben ne yaptığımı bilen bir adamım. Mesut Bakkal da suç olmuş olsa 5 dakika kalmam” ifadelerini kullanmıştı.

Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat’la yolların ayrılmasının ardından, Ağustos ayında Mesut Bakkal göreve getirilmişti. Daha önce 3 kez Gençlerbirliği’ni çalıştıran Bakkal’ın 4. dönemi de sona ermiş oldu.

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