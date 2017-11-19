Son Dakika | Gençlerbirliği soyunma odasında kavga!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonu soyunma odasında kavga çıktı.
Maç sonu sonu soyunma odasına giren ve oynamayan Zeki Yavru ile N’Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi.
Zeki Yavru ‘Niye mücadele etmiyorsun’ diyerek NDiaye’nin üzerine yürümesinden sonra çıkan kavgayı takım arkadaşları yatıştırdı.
Gençlerbirliği 12. hafta sonunda 8 puanla son sırada yer alıyor.
Son güncelleme: 17:56 | 19.11.2017