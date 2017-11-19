Sampdoria 3-2 Juventus | İtalya Serie A 13. hafta
SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Sampdoria’ya konuk olan Juventus, uzatma dakikalarında 2 gol bulduğu maçta sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.
Lider Napoli’yi takibini sürdürmek isteyen Juventus, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında Duvan Zapata’nın golüyle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 71. dakikasında Lucas Torreia’nın golüyle skor 2-0’a gelirken 79’da Gianmarco Ferrari durumu 3-0’a taşıyan isim oldu.
Üst üste yediği gollerin şokunu üzerinen atamayan Juventus, önce 90+1’de Gonzalo Higuain’in penaltı golüyle ardından Paulo Dybala’nın 90+4’te ki golüyle skoru 3-2’ye getirdi.
Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus deplasmandan 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Juventus 31 puanda kalırken Sampdoria 26 puanda kaldı.
Juventus gelecek hafta sahasında Crotone’u ağırlarken Sampdoria deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.