Sampdoria 3-2 Juventus | İtalya Serie A 13. hafta

İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Sampdoria ile karşılaşan Juventus, 3-0 geriye düştüğü maçın uzatmalarında iki gol buldu ancak sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

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