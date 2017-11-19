Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sampdoria 3-2 Juventus | İtalya Serie A 13. hafta

İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Sampdoria ile karşılaşan Juventus, 3-0 geriye düştüğü maçın uzatmalarında iki gol buldu ancak sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
19:0919 Kasım 2017
0
Sampdoria 3-2 Juventus | İtalya Serie A 13. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Sampdoria’ya konuk olan Juventus, uzatma dakikalarında 2 gol bulduğu maçta sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

Lider Napoli’yi takibini sürdürmek isteyen Juventus, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında Duvan Zapata’nın golüyle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 71. dakikasında Lucas Torreia’nın golüyle skor 2-0’a gelirken 79’da Gianmarco Ferrari durumu 3-0’a taşıyan isim oldu.

Üst üste yediği gollerin şokunu üzerinen atamayan Juventus, önce 90+1’de Gonzalo Higuain’in penaltı golüyle ardından Paulo Dybala’nın 90+4’te ki golüyle skoru 3-2’ye getirdi.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus deplasmandan 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Juventus 31 puanda kalırken Sampdoria 26 puanda kaldı.

Juventus gelecek hafta sahasında Crotone’u ağırlarken Sampdoria deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler
juventus sampdoria
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER