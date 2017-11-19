Rıdvan Dilmen: Düşünmeden Fatih Terim’i getiririm

Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'a flaş bir çağrıda bulundu.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir – Galatasaray maçını değerlendirdi. Sarı kırmızılı takımın başına hemen Fatih Terim’in gelmesini söyleyen Dilmen, vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için sürpriz bir öneride bulundu.

İşte Dilmen’in değerlendirmeleri;

“Rahmetli Özal, Bulgaristan’dan getirmişti. Gençler Dünya Şampiyonası sonrası getirilmişti Naim… Diplomatik krize yol açmıştı. Rahmetli, Türkiye’ye geldiğinde büyük olay oldu. Yılın sporcusu seçilmişti. Dostluğumuz olmuştu. Özal bizi çok sever arada sohbet etmeye çağırırdı. Evimize gelirdi, biz dışarıda yemek yerdik. Hergün 3 idman yapıyormuş büyük sporcuydu. Bireysel bir sporcu için ilk kez halkımız sokaklara çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretine gitti. 7’den 70’e kadar hepimiz üzüldük değerli bir kardeşimizi kaybettik. Hep dua ettik çok görüşemedik ama…”

‘GELECEK SEZON NAİM SÜLEYMANOĞLU SEZONU OLABİLİR’

“Naim Süleymanoğlu Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcusuydu. Türk sporcuların en büyüğü oydu. Gelecek sezon Naim Süleymanoğlu sezonu olabilir. Bu bir öneri yani. Gençlerin ve insanların da aklında kalıcı olur.”

Türkiye evladına ağlıyor... Naim Süleymanoğlu bugün toprağa verilecek Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50), 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü Memorial Ataşehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 6 Ekim'de karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama nedeniyle de 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Süleymanoğlu bugün öğle vakti Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek. Türkiye'yi yasa boğan Süleymanoğlu'nun hikayesi özetle şöyle: İlgili Haberi Oku

‘SAHADA BASMADIĞI YER KALMADI’

“Rakibin zaaflarını geliştirmek önemli. City’den bir sol bek alıyor Clichy sırıtmıyor ve istekli. Adebayor’un geldiği ilk günleri hatırlayalım. Rol için 26 kilo almış Gupse arkadaşımız. Sürekli yemek yiyormuş kilosunu tutmak için. Adebayor’da tam tersi kilo vermem gerekiyor oynamak içni dedi. Avcı da ona bekle hazırlan bekle dedi. Maç boyunca basmadığı yer kalmadı.”

‘TUDOR İYİ BİR HOCA OLACAK AMA…’

“Galatasaray beşte yese sekizde yese şampiyonluğun adayıdır. Avcı Milli Takım’da eksiği vardı ve ayrılmak zorunda kaldı. Oradan buraya kendisini geliştirdi. Tudor da böyle olacak. İlerde iyi bir hoca olacak ama biraz daha zamanı var. Yanal, Fenerbahçe ile şampiyon olduğunda 4 forvet 30 yaş üstü gibiydi ama 40 gol attılar.

‘TERİM GELİRSE F.BAHÇELİLER, BEŞİKTAŞLILAR ‘EYVAH’ DER’

”Ben Galatasaray’ın başında olsam hiç uğraşmam gel Fatih hoca bizi çalıştır derim. Çok mantıklı bir seçim olur ve kimseyi uğraştırmaz. Terim gelirse hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar ‘eyvah’ derler. Terim’i eleştirmiyor muyuz? Eleştiriyoruz ama iyi yönleri yok denemez.”

Maç özeti: Başakşehir Galatasaray: 5-1 | maç özeti izle Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Galatasaray kendi sahasında 5-1 yenmeyi başardı. Taraftarların hop oturup hop kalkarak izlediği maçı kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için maç özetini derledik. Başakşehir Galatasaray maçının yıldızı 3 gol atarak hat-trick yapan Adebayor oldu. Haberimizden Başakşehir Galatasaray maç özeti izle linkini kullanarak maç özetini izleyebilirsiniz... İlgili Haberi Oku