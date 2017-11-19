Oğuz Kağan Güçtekin: ‘Fenerbahçe ile ilk maçıma çıktım, çocukluğumun hayaliydi’

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Sivasspor maçıyla ilk kez resmi bir maça çıkarken karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin altyapısında yetişen Oğuz Kağan Güçtekin, Sivasspor karşılaşmasında ilk kez sarı lacivertli takımla resmi bir maça çıktı.

Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı maçın 86. dakikasında Mehmet Topal’ın yerine oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Oğuz Kağan’ın karşılaşma sonrası açıklamaları;

“Maçı kazanmak çok önemliydi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada galip gelmek istiyorduk. İlk maçıma çıktım. Çocukluğumun hayaliydi bu. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. Maçın sonuna kadar aynı heyecanı hissettim. Aykut hocama da teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah biz kazanmaya, ben de oynamaya devam edeceğim.”

“İlk topla buluşma anına kadar aşırı heyecanlıydım. Altyapıdaki hocalarım şunu öğretmişti. Maç başladığında ilk topu olumlu ver heyecanını atarsın demişlerdi. İlk topu verince heyecanım yatıştı ama hiç kolay olmadı.” Gecenin yıldızı Roberto Soldado`dan açıklamalar: `Tahammülümüz yoktu` Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Roberto Soldado karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

OOrta saha pozisyonunda oynayan genç yetenek, 2010 yılından beri Fenerbahçe formasını giyiyor. U15’ten U18’e ve u21’de milli formayı da terleten Oğuz Kağan altyapı kariyerinde başka bir takımda forma giymedi. Mersin doğumlu oyuncu, kariyeri boyunca 18 gole imzasını attı. U17 milli takımımızın formasıyla 2015’te Avrupa Şampiyonası’nda da oynayan defansif orta saha, savunmanın ortasının iki tarafında ve sol bekte de forma giyebiliyor.