Naim Süleymanoğlu’nun antrenörü Enver Türkileri cenazede konuştu

Hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun antrenörü Enver Türkileri, 'Cep Herkülü'nün cenazesinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir efsaneyi kaybettiğini söyledi.

Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Naim Süleymanoğlu’nun antrenörü Enver Türkileri, TRT’ye yaptığı açıklamada dünyanın saygı duyduğu bir sporcuyu kaybettiklerini söyledi.

Yunan Leonidis, Naim`i son yolculuğuna uğurlamaya geldi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. İlgili Haberi Oku

Naim Süleymanoğlu’nun dünya halteri için bir kahraman olduğunun altını çizen Enver Türkileri “Naim Süleymanoğlu dünyaya mal olmuş bir sporcu. O ülkesini çok seviyordu. O yüzden Türkiye adına yarışmaya karar verdi. Naim Süleymanoğlu benim en cesur insanlardan biriydi. Sadece Türkiye değil dünya halterinin de kalkınmasında büyük rol oynadı. Çok iyi bir insandı. Aramızdan çok çabuk ayrıldı. Tüm dünya ağlıyor. Dünya bir efsaneyi kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Türkiye evladına ağlıyor... Naim Süleymanoğlu toprağa verilecek 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. İlgili Haberi Oku

Enver Türkileri, Naim Süleymanoğlu ile en son hastaneye yatmadan önce görüştüğünü belirten Naim Süleymanoğlu “Hastaneye yatmadan önce bana telefon etti. Son ana kadar Naim Süleymanoğlu’nun bunu atlatacağını düşündüm. Çünkü kimsenin beklemediği anlarda beklenmedik şeyler yapardı. Maalesef kader onu elimizden aldı” şeklinde konuştu.