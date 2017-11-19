Naim Süleymanoğlu’nun antrenörü Enver Türkileri cenazede konuştu
Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Naim Süleymanoğlu’nun antrenörü Enver Türkileri, TRT’ye yaptığı açıklamada dünyanın saygı duyduğu bir sporcuyu kaybettiklerini söyledi.
Naim Süleymanoğlu’nun dünya halteri için bir kahraman olduğunun altını çizen Enver Türkileri “Naim Süleymanoğlu dünyaya mal olmuş bir sporcu. O ülkesini çok seviyordu. O yüzden Türkiye adına yarışmaya karar verdi. Naim Süleymanoğlu benim en cesur insanlardan biriydi. Sadece Türkiye değil dünya halterinin de kalkınmasında büyük rol oynadı. Çok iyi bir insandı. Aramızdan çok çabuk ayrıldı. Tüm dünya ağlıyor. Dünya bir efsaneyi kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Enver Türkileri, Naim Süleymanoğlu ile en son hastaneye yatmadan önce görüştüğünü belirten Naim Süleymanoğlu “Hastaneye yatmadan önce bana telefon etti. Son ana kadar Naim Süleymanoğlu’nun bunu atlatacağını düşündüm. Çünkü kimsenin beklemediği anlarda beklenmedik şeyler yapardı. Maalesef kader onu elimizden aldı” şeklinde konuştu.