Milli sporcular dünyanın her yerinde FIBA’nın koruması altında

FIBA, dünya çapındaki yeni sigortasını, milli takım oyuncularını kapsayacak şekilde genişleterek artırdı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takım oyuncularını ve kulüplerini korumak için spor alanındaki en büyük ve en kapsamlı geri ödeme planlarından birini tanıttı. Yeni, iyileştirilmiş ve küresel olan bu plan, Cumartesi günü FIBA İcra Komitesi tarafından onaylandı. FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemelerinin ilk maçlarından önce tanıtılan sigorta, geçici tam maluliyet ve cerrahi masraflar için A takımlardaki erkek ve kadın oyuncular ile U17, U18, U19 ve U20 milli takımlarını kapsıyor. Bu plan, oyuncuların milli takımda sakatlanmaları durumunda, sporcuların maaşlarına ve kaybedilen gün sayısına göre FIBA’nın kulüplerine fayda sağlayacak şekilde bu durumu telafi edebilmesi için olanak sağlayacak. Buna ek olarak, kulüplere milli takım çalışması sırasında oluşacak cerrahi tıbbi giderler için FIBA tarafından tazminat ödenecek.

Yeni düzen oyuncuların korunması yolunda önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Önceki düzenlemeye göre (tekerlekli sandalye oyuncuları da dahil olmak üzere) dört kat fazla oyuncuyu ve tüm bölgelerdeki maçları kapsıyor. FIBA EuroBasket 2017 gibi son zamanlarda gerçekleşen büyük müsabakalarda uygulanan tüm ana koşulların önemli ölçüde değiştirildiği bu şablon, sadece yazın değil, yıl boyunca gerçekleşecek tüm FIBA etkinliklerde geçerli olacak şekilde, oyuncuların FIBA’nın yeni takvimindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlandı. Kritik olarak, bu düzen hem ödemenin yapıldığı süreyi, hem de muafiyetlerin kapsamını azaltacak.

Dünyanın önde gelen bir sigorta firması olan Arch Sigorta (Avrupa) ile FIBA, oyunculara ve kulüplerine tavsiye ve yardım sağlamak için kalıcı bir danışma masası kurmuştur. Bu sayede her Ulusal Federasyon, yeni rekabet sisteminin dinamizmini karşılamak için özel olarak tasarlanmış, kullanıcı dostu bir sigorta yazılımı aracılığıyla, aktif kadrolarının tüm değişikliklerini gerçek zamanlı olarak doğrudan halledebilecek.

Baumann: Yeni program oyunlar için çok önemli

Yeni programın oyuncular için çok önemli olduğunu belirten FIBA Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Patrick Baumann, “Basketbolda en önemli kişiler olan bu oyuncular için bu harika bir haber. Bu yeni program, basketbolun lokomotifi olan milli takım müsabakalarına yaptıkları inanılmaz katkıların farkındalığı ile tanıtıldı. FIBA için milli takımlarda her şeyini ortaya koyan oyuncuları korumak için bir öncelik taşıyor ve bu plan ile artık oyuncular oluşabilecek sakatlanmaların maddi götürüleri konusunda endişe duymamalarını sağlayacak. Ayrıca bu plan milli takım yarışmaları için oyuncuları serbest bırakan kulüplerin çıkarlarına da saygı duyuyor” dedi.

Sigorta kapsamında yer alan isimler

Milli takımda başantrenör Ufuk Sarıca tarafından ilk iki maçın aday kadrosuna davet edilen ve sigorta kapsamında yer alan isimler şöyle: Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Tolga Geçim (Banvit), Sertaç Şanlı, Semih Erden (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Barış Ermiş (TOFAŞ).