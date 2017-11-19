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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 İstanbulspor | TFF 1. Lig 12. hafta

TFF 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan İstanbulspor, ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup oldu.
20:1919 Kasım 2017
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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 İstanbulspor | TFF 1. Lig 12. hafta

TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 54. dakikasında Özgür Çek’in attığı golle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, 78. dakikada Samu ve 90. dakikasda Süleyman Koç’un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 17 puanda kalırken Rizespor 21 puana ulaştı. Karadeniz ekibi gelecek hafta deplasmanda Eskişehirspor’a konuk olurken sarı siyahlılar sahasında Samsunspor’u ağırlayacak. 19 Kasım 2017 TFF 1. Lig | Altınordu 3-3 Akın Çorap Giresunspor TFF 1. Lig´in 12. haftasında Altınordu, konuğu Akın Çorap Giresunspor ile 3-3 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

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