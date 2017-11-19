Kadıköy’de uzun süre unutulmayacak pozisyon! Janssen kaçırdı, Soldado attı!

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sarı lacivertli formayla ilk resmi golünü Sivasspor maçında atarken gol öncesi yaşanan pozisyon akıllara kazındı.

Spor Toto Süper Lig 12. haftasında Demir Grup Sivasspor’u 4-1 yenen Fenerbahçe’de oyuna sonradan giren Roberto Soldado şov yaptı.

Sezon başından bu yana gol atamayan İspanyol golcü, 61. dakikada oyuna girdikten 21 saniye sonra topu ağlara göndererek bu sezon oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

Ancak golden önce yaşanan pozisyon ise uzun yıllar unutulmayacak türdendi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skrtel topu kafayla çevirdi. Josef de Souza röveşata vurmaya çalıştı ancak başaramayınca Janssen kafayla dokundu.

Hollandalı’nın vuruşu direkten dönerken tekrar topla buluşan Janssen ikinci kez direğe takıldı. Tekrar havalanan topu bu kez Soldado nefis bir voleyle topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e getiren isim oldu.

Yorumcu Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili yaptığı yorumda, “2-1 olurken Soldado’nun golü olmasaydı o karambolde, Aykut Kocaman’ın saçında kalan son siyah teller de beyazlardı herhalde” ifadelerini kullandı.

Maç sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Soldado, “Top direkten dönüp rakiplerin önüne düşüyordu ve golü kalemizde görüyorduk. Bu defa şans bizden yanaydı. Topa doğru hareketlendim. Ancak top bana geldi. Güzel bir gol oldu” ifadelerini kullandı.

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