MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-2 Kayserispor

Deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Kayserispor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını dörde indirdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ederek bu sezon aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi. Ligde başarılı bir grafik sergileyen Kayserispor, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını dörde indirirken Gençlerbirliği son sıraya demir attı. Kayserispor’un golleri Umut Bulut ve Fernando Boldrin atarken, Gençlerbirliği’nin tek golü Jailton Paraiba’dan geldi.

ISI HARİTASI

Karşılaşmaya Gençlerbirliği iyi başladı. İlk dakikalarda rakip üzerinde baskı kuran ve pozisyonlar bulan Gençlerbirliği, son vuruşlardaki yetersizliği nedeniyle topu ağlarla buluşturamadı. Ev sahibi ekibin ilk 15 dakikadaki baskısını kıran Kayserispor, girdiği ilk pozisyonda Umut Bulut ile golü buldu. Bu gole 5 dakika sonra Jailton Paraiba ile yanıt veren Gençlerbirliği, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girmeyi başardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İkinci yarıda Fernando Boldrin’in attığı golle yeniden öne geçen Kayserispor, kalan dakikalarda kalesini gol kapatmayı başarınca zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle puanını 22’ye yükselten Kayserispor, 4. sıraya yükseldi. Beşiktaş’ı puan olarak yakalayan, lider Galatasaray ve ikinci Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4’e düşüren Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürdü. 8 puanda kalan Gençlerbirliği ise son sıraya demir attı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Sol kanattan Uğur’un ortasında ceza sahası içinde Jailton’un kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL! 28′ Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 33′ Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Jailton'un kale ağzında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelere gitti. 1-1

41′ Mendes'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleye doğru giden topu Yıldırım Mert Çetin son anda kornere çeldi.

47′ Stephane Badji'nin ceza sahasının dışından sert şutunda kaleci Hopf son anda topu kornere çeldi.

51′ Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Khalili'nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Aleksandar Scekic'in vuruşunu kaleci kurtardı.

GOL! 58′ Sağ kanattan Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-2

67′ Sol çaprazdan ilerleyen Nikola Stojiljkovic'in sert şutunu kaleci Hopf iki hamlede kontrol etti.