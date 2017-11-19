Gecenin yıldızı Roberto Soldado’dan açıklamalar: ‘Tahammülümüz yoktu’

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Roberto Soldado karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 4-1'lik Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Roberto Soldado, “Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum. Takım halinde buradan 3 puanla ayrılıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bizim için ölümcül olarak nitelendirebileceğimiz bir maçtı. Yeni bir kayba tahammülümüz yoktu. Bu anlamda tehlikeli bir karşılaşmaydı. 3 puanı kesinlikle çok istiyorduk. Başka bir şey düşünmüyorduk. Bu akşam biraz da şanslıyım. Takım halinde çok çalışıyoruz. Bu akşam istediğimiz skoru almayı başardık. Hem takım arkadaşlarımı hem de teknik heyet olarak bir bütünüz ve bu galibiyeti hak ettik. Umuyorum bu akşam gibi akşamları sıklıkla yaşamaya devam ederiz.” dedi.

Demir Grup Sivasspor karşısında sarı lacivertlileri öne geçirdiği golle ilgili konuşan Soldado, “Aslında bu sezon çok fazla karşımıza çıkan pozisyondu. Ama tam tersi şekilde karşımıza çıkıyordu. Top direkten dönüyordu ve bir şekilde rakibimizin önünde kalıyordu ve golü kalemizde görüyorduk. Bu defa şans bizden yanaydı. Topa vurduk, direkten döndü. Bir kez daha vurduk yine direkten döndü. Ben topa doğru hareketlenmeyi düşünüyordum ve o anda topun bana olduğunu gördüm. Top önüme doğru düştü ve ben de iyi bir şekilde vuruş yaptım. Top kaleye girdi. Mutluyum.” şeklince cevap verdi.

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