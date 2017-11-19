Fenerbahçe’de Sivasspor maçına saatler kala Mehmet Topal kararı
Spor Toto Süper Lig 12. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi
Haftalardır teknik direktör Aykut Kocaman ile arasında sorun varmış gibi yansıtılan, hatta kadro dışı bırakılacağı yönünde haberler yapılan tecrübel futbolcu Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’de sahada yer alacak.
DHA’nın haberine göre; hafta boyunca antrenmanlarda çok iyi çalıştığı belirtilen ve hırsı ile dikkat çeken Mehmet Topal, hocası Aykut Kocaman tarafından yeniden ilk 11’e alındı.
Son güncelleme: 18:01 | 19.11.2017