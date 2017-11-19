Fenerbahçe yeni baştan
Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman'ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4'ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya'nın durumunu değerlendirmek amacında… Ülker Stadı’nda saat 19:30’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ev sahibinde Alper ve Neto cezalı, Valbuena, İsla ve Van Persie sakat. İyileşen Skrtel ve Janssen ise ilk 11'e girecek. Kanarya'da, Hasan Ali, Janssen ve Neustadter sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone