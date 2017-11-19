Fenerbahçe yeni baştan

Aykut Kocaman ile yola devam eden Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor önünde yara sarmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kayıpları, iştah kabarttı.

Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birine Demir Grup Sivasspor önünde çıkıyor. Osmanlı beraberliği sonrası teknik patron Aykut Kocaman'ın istifanın eşiğine gelmesiyle krize giren, ikna edilmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Son 5 maçının 4'ünde galip gelen ve bu süreçte yenilmeyen Yiğidolar ise Kanarya'nın durumunu değerlendirmek amacında… Ülker Stadı’nda saat 19:30’da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ev sahibinde Alper ve Neto cezalı, Valbuena, İsla ve Van Persie sakat. İyileşen Skrtel ve Janssen ise ilk 11'e girecek. Kanarya'da, Hasan Ali, Janssen ve Neustadter sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone