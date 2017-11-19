Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan yorumculara sert sözler!

Fenerbahçe'nin konuğu Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Benim futboldan ne anladığımla futbolu yorumlayanların anladıkları arasında ciddi farklar var" dedi.

Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’de 12. haftada konuğu Demir Grup Sivasspor’u 4-1 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Kocaman, “Bu akşam bütün sezon boyunca yaşadıklarımızın izdüşümü gibiydi. Maçlara iyi başlıyoruz, golü buluyoruz ancak hemen sonra telaş başlıyor, ‘nasıl koruruz’ diye düşünmeye başlıyoruz ve mutlaka bir gol de yiyoruz! Sadece son iki maçta farklı sonuçlar alsak başka şeyler konuşuyor olurduk. Sivas gibi iyi çıkan bir takım karşısında aldığımız bu galibiyet, isteyen karakterimizin geri geldiğini gösterdi. Şimdi bunu Antalyaspor maçıyla bağlamamız gerekiyor” dedi.

Fenerbahçe 4-1 Demir Grup Sivasspor | Süper Lig 12. hafta karşılaşması Spor Toto Süper Lig 12. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun oyuna girdikten sonra 20 dakikada hat-trick yaptığı maçı 4-1 kazandı ve zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Sarı lacivertlilerin yeni transferleri ise sergiledikleri performansla belki de ilk kez beklentileri karşıladı. İlgili Haberi Oku

Kadro tercihleri nedeniyle kendisine yapılan eleştiriler hakkında sorulan soruya da sert ve kısa bir yanıt veren Kocaman, “Bu konuya giremek istemiyorum… Benim futboldan ne anladığımla futbolu yorumlayanların anladıkları arasında ciddi farklar var. Ben olaya kişiler değil taktik üzerinden bakmak istiyorum ama olay geliyor geliyor kişilere bağlanıyor. Dünyada artık üst seviye futbol başka türlü oynanıyor. Ancak bu sene lig genelinde daha kaliteli bir futbol oynandığı gerçeği de var” ifadelerini kullandı.

Soldado’nun üç golüyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Soldado düzgün bir karakter. İhtiyacı olan şey, atmak, atabilmek. Kendinle ilgili mücadelesinde güveni yakalayabilmektir. Umarım herkes adına iyi olur. Özellikle forvetler için atamadığınız zaman yük hep üzerinize biner. Bugün umarım hem kendi hem takımımız için kırmıştır” dedi.

Oğuz Kağan Güçtekin: `Fenerbahçe ile ilk maçıma çıktım, çocukluğumun hayaliydi` Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Sivasspor maçıyla ilk kez resmi bir maça çıkarken karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘BANA İNANANLARI YARI YOLDA BIRAKMAMAK İÇİN’

İstifa kararından vazgeçme sürecine de değinen Kocaman şunları söyledi: “Basın toplantısı yapmayı düşündüm ama daha sonra olayı akışına bırakmaya karar verdim (İstifa açıklamasının ardından). Fenerbahçe’nin belki en zor dönemlerinden bir tanesinde bir işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar götürme, bana inananları yarı yolda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı. Biraz kendi ilkelerimin de dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm.

Bilmediğimiz olayları tarif etme şekli, şanssızlık. Büyük takımların çok yaşadığı durumlar değil yaşadıklarımız. Gidişatımızı değiştirecek bir vuruş yaptı Soldado. Başkan (Aziz Yıldırım) toplantı yaptı oyuncularla ve mutlaka bir etkisi oldu.”

Aykut Kocaman son olarak Mehmet Topal’la bir sorun yaşayıp yaşamadığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman şöyle konuştu: “Bu oyun antrenmanlar, maçlar dahil saniye saniye bütün oyuncuların davranışlarını izliyoruz. Bütün bunlardan sonra oyuncunun benle problemi olursa olur. Benim bir oyuncuyla problemim olmaz. Oyuncular oyunun dışına taşıyorsa herkesle problem yaşarız. Bireysel olarak kimseyle çatışma altına girmeyi sevmiyorum. Buna Mehmet Topal da, diğer oyuncular da dahil. Ama oyununu dışına çıktığımız zaman herkesle çatışırız. Oyunun dışına taştığı zaman iş, oyun dışı olarak düşünürüm.”