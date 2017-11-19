CANLI ANLATIM | Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor | İkinci yarı oynanıyor…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada üç puana uzanıp zirve takibini sürdürmek istiyor.

Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MAÇ KADROSU

FENERBAHÇE’DE ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor karşısına sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı farklı bir kadro ile çıktı ve bu oyuncuların yerine Skrtel, Şener, İsmail, Mehmet Topal ve Aatif'e görev verdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Sivasspor müsabakasında 5 futbolcusunu kullanamadı. Ligin 11. haftasında deplasmandaki Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren Mathieu Valbuena ile Mauricio Isla’nın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Robin van Persie, sarı kart cezalıları Alper Potuk ve Luis Neto da sarı-lacivertli ekipte yer alamayan isimlerden oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, uzun bir süre sonra Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verdi. Kocaman ayrıca Sivasspor karşısında takımdaki eksiklerin yerine Skrtel, Şener, Aatıf ve İsmail Köybaşı’nı sahaya sürdü. Fenerbahçe, karşılaşmaya Volkan, Şener, Skrtel, Neustaedter, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif ve Janssen 11'i ile başladı.