Fabri’yi teselli eden hakem Porto maçında görev alacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubunda salı akşamı Porto ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Tecrübeli hakem geçen yıl Lyon maçında Fabri'yi teselli ederken görüntülenince Beşiktaş taraftarlarının sempatisini kazanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto le karşılaşacak… Salı günü saat 20:00’de Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

DAHA ÖNCE 1 KEZ YÖNETTİLahoz, siyah beyazlıların daha önce 1 karşılaşmasında düdük çaldı. İspanyol hakem, Beşktaş’ın geçen sezon Lyon le oynadığı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında düdük çalmış ve karşılaşma Fransız ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti. Tecrübeli hakem o maçta hatalı gol yiyen Beşiktaş kalecisi Fabri’yi teselli etmişti. Karşılaşmada Lyon, 5 kez sarı karı kart görürken syah beyazlılar se 2 sarı kart görmüştü.