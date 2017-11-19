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Enes Ünal asist yaptı, Levante rahat kazandı

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Levante'nin Las Palmas'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golün asistini yapmayı başardı.
23:1819 Kasım 2017
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Enes Ünal asist yaptı, Levante rahat kazandı

İspanya La Liga 12. hafta karşılaşmasında Las Palmas deplasmanında 2-0 kazanan Levante’de, milli futbolcu Enes Ünal ikinci golün asistini yaptı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 71. dakikasında Cheick Doukoure Levante’yi 1-0 öne geçirirken 79. dakikada Jason skoru 2-0 yaptı.

Maça ilk 11’de başlayan ve etkili bir performans sergileyen Enes Ünal, ikinci golün asistini yaparak göz doldurdu.

Levante bu galibiyetle puanını 15 yaparken son sıradaki Las Palmas 6 puanda kaldı.

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