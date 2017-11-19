Enes Ünal asist yaptı, Levante rahat kazandı
Milli futbolcumuz Enes Ünal, Levante'nin Las Palmas'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golün asistini yapmayı başardı.
İspanya La Liga 12. hafta karşılaşmasında Las Palmas deplasmanında 2-0 kazanan Levante’de, milli futbolcu Enes Ünal ikinci golün asistini yaptı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 71. dakikasında Cheick Doukoure Levante’yi 1-0 öne geçirirken 79. dakikada Jason skoru 2-0 yaptı.
Maça ilk 11’de başlayan ve etkili bir performans sergileyen Enes Ünal, ikinci golün asistini yaparak göz doldurdu.
Levante bu galibiyetle puanını 15 yaparken son sıradaki Las Palmas 6 puanda kaldı.