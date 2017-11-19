Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba hakemlere isyan etti

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba maçın ardından hakemlere yüklendi. Aybaba, "Maçı yöneten arkadaşlar bize bugün pek saygılı davranmadılar. Biz onlara destek veriyoruz, sevgiyle bakıyoruz ama, onların da her takıma aynı saygı ve sevgiyle bakması lazım" dedi.

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