Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba hakemlere isyan etti
Fenerbahçe’nin konuğu Demir Grup Sivasspor’u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Aybaba, hakemlerine kendilerine saygı göstermediklerini söyledi.
Aybaba, “İyi başlamadık, Fenerbahçe daha istekliydi. Fenerbahçe bizi iyi analiz etmiş, merkezi kapattılar. Biz herkese saygı göstermek istiyoruz ancak maçı yöneten arkadaşlar bize bugün pek saygılı davranmadılar. Biz onlara destek veriyoruz, sevgiyle bakıyoruz ama, onların da her takıma aynı saygı ve sevgiyle bakması lazım” ifadelerini kullandı.
Maçın ardından soyunma odası koridorlarında hakemlere tepki gösteren Samet Aybaba, “Maç sonunda niye bize saygılı olmuyorsunuz, oyuna saygılı olun dedim hakemlere. Anlamışlar mıdır, bilmiyorum” dedi.