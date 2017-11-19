CANLI İZLE: Trabzonspor Osmanlıspor maçı saat kaçta? Trabzonzpor Osmanlıspor beIN Sports canlı yayın…

Fırtına, milli ara sonrası ilk maçında bugün Osmanlıspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Osmanlıspor'u evinde ağırladığı son iki maçta sahadan yenik ayrıldı. Trabzonspor Osmanlıspor maçı Türkiye'de beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte Trabzonspor Osmanlıspor maçı canlı yayını ve son notlar...

Trabzonspor, Osmanlıspor’u kendi sahasında konuk edecek. 11 haftası geride kalan ligde 13 puan toplayan Karadeniz Fırtınası 12. sırada yer alıyor. Diğer yandan Osmanlıspor ise geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla Gençlerbirliği’nin hemen üstünde, 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor Osmanlıspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçı canlı yayınlayacak kanallar listesini araştırıyor. Peki bugünkü karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç başladığı anda haberimizdeki linkten canlı yayına geçiş yapabilirsiniz…

Trabzonspor-Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Osmanlıspor’u konuk edecek. 19 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Şenol Güneş Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İsmail Şencan yapacak. Trabzonspor-Osmanlıspor maçı beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Osmanlıspor maçı canlı izle

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur – Pereira, Uğur, Durica, Mas – Onazi, Sosa – Volkan (Bongonda) , Yusuf, Bero – Rodallega (Burak)

OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxsö, Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Regattin, Özer, Aminu Umar, Serdar Gürler

BİZE SAHİP ÇIKSINLAR

Osmanlıspor maçını kazanarak milli aradan sonra lige güzel bir dönüş yapmak istediklerini ifade eden Çalımbay, “Antalya’da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi Osmanlıspor maçında eksiklerimize rağmen iyi futbol ve güzel bir galibiyet hedefliyoruz. Osmanlıspor galibiyeti bundan sonraki güzel günlerin habercisi olacak. Taraftarımız da tribünleri doldurup bu zor dönemde bize sahip çıkmalı” dedi.

SAVAŞARAK KAZANACAK

“Savaşarak kazanacağız” diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, oynatacağı isimleri belirlemek için idman performanslarına büyük önem verdi. Orta sahada Bero, Bongonda, Sosa, Volkan, Abdülkadir ve forvette Burak ile Rodallega arasında büyük bir rekabet yaşanırken, bugün forma giyen herkesin sonuna dek savaşması bekleniyor..