Beşiktaş’ın rakibi Porto İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında konuk edeceği Porto, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Porto, İstanbul’a geldi. Özel uçakla Portekiz’in Porto şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na saat 21.45’te gelen kafileyi ilgililer karşıladı.

Pasaport kontrolünden geçen takım daha sonra yoğun güvenlik önleri altında Spor şube polisi tarafından eşlik edilerek takım otobüse götürüldü. daha sonra takım dinleneceği otel hareket etti. Porto’da Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares’i kadroya dahil etmedi.

Pazartesi günü Vodafone Park’ta son antrenmanını yapacak olan Porto’da Teknik Direktör Conceiçao bir de basın toplantısı düzenleyecek. İki takım salı akşamı saat 20.00’de kritik maçta kozlarını paylaşacak. Fabri`yi teselli eden hakem Porto maçında görev alacak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubunda salı akşamı Porto ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Tecrübeli hakem geçen yıl Lyon maçında Fabri'yi teselli ederken görüntülenince Beşiktaş taraftarlarının sempatisini kazanmıştı. İlgili Haberi Oku