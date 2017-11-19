Barcelona Naim Süleymanoğlu’nu unutmadı

Hayatını kaybeden Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için yayınlanan başsağlığı mesajlarına Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona da eklendi.

Milli futbolcu Arda Turan’ın forma giydiği İspanya’nın Barcelona Kulübü, hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Katalan ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biri 1992 Barcelona olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu ve sayısız dünya rekorunun sahibi ‘Cep Herkülü’ halterci Naim Süleymanoğlu aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyusun” ifadelerine yer verdi.