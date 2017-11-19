Bakan Mehmet Özhaseki’nin korumaları ile güvenlik görevlileri arasında kavga

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Kayserispor maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında tartışma yaşandı. Bakan Özhaseki'nin korumaları ve özel kalem müdürünün akreditasyonu olmadığı için soyunma odasına girmelerine izin vermeyen özel güvenlik ve korumalar arasında kavga çıktığı öğrenildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor’un soyunma odasına akreditasyonsuz girmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından da kavga yaşandı.

Maç sonu Kayserisporlu futbolcuları kutlamak için soyunma odasına gitmek isteyen Bakan’a önce özel güvenlik izin vermedi. Bakan’ın ricası üzerine özel güvenlik Özhaseki’ye izin verdi. Ancak korumalar ve özel kalem müdürü de içeri girmeye kalkınca özel güvenlik kapıyı kapatarak içeri kimseyi almadı.

Bunun üzerine korumalar ve özel güvenlik arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kavga ettikleri öğrenildi. Bakan Mehmet Özhaseki, soyunma odası dönüşünde, ‘‘Yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” dedi.

Özhaseki şunları söyledi;

“Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiler. Keşke yapmasalardı. Bunlar yakışmıyor. Golden sonra bile ‘kesin sesinizi oturun ayıptır’ dedik. Özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekten içeri girmemin yasak olduğunu bilmiyordum. Yıllarca yöneticilik yaptım, bilmiyordum. Meraklısı da değilim. Ben kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum. Hocayı tebrik edip çıktım. Kurallara aykırı olduğunu gerçekten bilmiyordum, özür dilerim.”

Son Dakika | Gençlerbirliği soyunma odasında kavga! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonu soyunma odasında kavga çıktı. İlgili Haberi Oku