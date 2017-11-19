Bafetimbi Gomis yumruklu gol sevincinin anlamını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Başakşehir maçında golü attıktan sonra sağ yumruğunu yukarı kaldırmasının nedenini açıkladı.

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı gol sevincinin nedenini açıkladı.

Attığı gollerden sonra sık sık ‘aslan yürüyüşü’ yapan Fransız futbolcu, Başakşehir maçındaki golünün ardından sağ yumruğunu havaya kaldırdı.

Instagram hesabından bu sevincin anlamını paylaşan Gomis, şu ifadeleri kullandı;

“Dün takımım adına gol atma şansım oldu. Galibiyet ya da yenilgi… Söylemek zorunda olduğum bir şey var ki ruhum, duygularım Libya ve Paris’te, köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi. Attığım golü gözlerim kapalı, yumruğum havada kutlamak istedim. Kötü hissediyorum çünkü siyahi insanlar piyasa ürünü değildir. Bu acıya ne zaman son vereceğiz?”