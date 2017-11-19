MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, Love'un tek golü ile üç puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahaında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u farklı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da çıkışını sürdürdü. Vagner Love’un sol ayağıyla attığı şık golle üç puanı hanesine yazdıran Aytemiz Alanyaspor, ligde 10. sıraya yükseldi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İlk yarısı oldukça kısır ve pozisyonsuz geçen maçın ikinci yarısı adeta heyecan fırtınasına sahne oldu. 50. dakikada Vagner Love ile öne geçen Aytemiz Alanyaspor, kalan dakikalarda skoru korumaya yöneldi. Savunmasına çekilen ev sahibi ekip, Evkur Yeni Malatyaspor ataklarına direnmeyi başardı. Vagner Love’un sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından hücumda etkisiz kalan Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı futbolcunun ayağından bulduğu tek golle üç puanı almayı bildi.

ISI HARİTASI

Bu galibiyetle puanını 17 yapan Aytemiz Alanyaspor, 10. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise 11. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Serge Mbilla ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç yatarak kontrol etti.

21′ Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Murat Yıldırım ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye sert bir şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

22′ Emre Akbaba’nın kısa pasıyla topla ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love’ın şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35′ Sağ kanatta korner sonrası topla buluşan Lamine Gassama ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Vagner Love’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

46′ Sol kanattan Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

GOL! 50′ Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Vagner Love’ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top filelere gitti. 1-0

54′ Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Aytaç Kara’nın şutunu kaleci Haydar kontrol etti.

80′ Murat Yıldırım’ın sol kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanından Adem Büyük’ün kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

83′ Sol kanattan Aytaç Kara’nın köşe atışında arka direkte seken topla buluşan Adem Büyük’ün şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86′ Pereira’nın ortasında ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.