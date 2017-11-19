Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ fenalaştı
TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'un Altınordu ile 3-3 berabere kaldığı maçta Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
3-3 biten karşılaşmanın ardından protokol tribününde oturan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ aniden fenalaştı. Akın Çorap Giresunspor'un sağlık ekibi Başkan Bozbağ'a müdahale ederken Teknik Direktör Metin Diyadin de protokol tribününe koştu.
Bozbağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, başkanın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Son güncelleme: 19:47 | 19.11.2017