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Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ fenalaştı

TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'un Altınordu ile 3-3 berabere kaldığı maçta Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
18:2119 Kasım 2017
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TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

3-3 biten karşılaşmanın ardından protokol tribününde oturan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ aniden fenalaştı. Akın Çorap Giresunspor'un sağlık ekibi Başkan Bozbağ'a müdahale ederken Teknik Direktör Metin Diyadin de protokol tribününe koştu.

Bozbağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, başkanın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

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Etiketler
akın çorap giresunspor altınordu tff 1.lig
Son güncelleme: 19:47 | 19.11.2017
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