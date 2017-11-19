Ahmet Özal, Naim Süleymanoğlu’nu anlattı: Ajanlar savaşıydı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, bugün Naim Süleymanoğlu'nun cenazesinde efsanenin Türkiye'ye getirilişini anlattı, "Adeta ajanlar savaşıydı" dedi.

50 yaşında hayata veda eden efsane milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Ahmet Özal, Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye getiriliş hikayesini anlattı, “Adeta ajanlar savaşıydı” dedi.

Ahmet Özal o dönem yaşananları şöyle anlattı:

“İltica etmek istediği için babama geldi bilgisi. Bunun üzerine tabi biz de MİT'in mensuplarıyla beraber, tabi onlar o zamanlar Jivkov dönemi Bulgarların. Ve biliyorsunuz Bulgar ajanları da peşinde Naim'in. Bizimkiler daha akıllı çıktı.

Çeşitli şekillerde yollarını kaybettirerek ondan sonra rahmetlinin başbakanlık uçağı ile direkt Ankara'ya getirdik. Yani bir casusluk filmi olabilir bu. Ajanlar savaşı diyelim…Zaten hatırlarsınız olimpiyatlara katılabilmesi için, 3 olimpiyata katıldı, Bulgaristan federasyonunun onay vermesi gerekiyordu Naim'e…

‘BABAM 1 MİLYON DOLAR RÜŞVET VERDİM DEDİ’

Hatta o zamanlar hatırlıyorum, rahmetli babam televizyonda bir açıklama yaptı. Bulgar federasyonuna 1 milyon dolar rüşvet verdim dedi. Hatırlarsınız o zamanları… Ondan sonra Türkiye'nin gururunu kabarttı. Türkiye'nin olamayacak tanıtım ve reklamını yaptı”

Yunan Leonidis, Naim`i son yolculuğuna uğurlamaya geldi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. İlgili Haberi Oku

NAİM SÜLEYMANOĞLU NASIL İLTİCA ETMİŞTİ?

Bulgaristan'ın Mestanlı kentinde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, güreşle başladığı spor hayatına halterle devam ederken, Naum Şalamanov adıyla Bulgaristan'a 2 dünya şampiyonluğu getirdi. Doğu blokunun boykot etmesi nedeniyle, altın madalya kazanmasına kesin gözüyle bakılan 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılamayan Naim, 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Büyükelçiliğimize sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Büyükelçilik ilk başta şampiyon sporcuyu kabul etmek istemese de devreye bizzat Başbakan Turgut Özal girdi ve işlemlerin tamamlanmasını sağladı.

Naim Süleymanoğlu`nun Türkiye`ye kazandırılmasının hikayesi... İlgili Haberi Oku