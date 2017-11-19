Acemi Tudor!

G.Birliği karşısında çift forvetli sistem ile gelen galibiyet Tudor'u ters köşeye yatırdı. Tudor'un yaptığı büyük bir acemilikti. Maçta iyi performans ortaya koyamadıkları gibi Tudor'un müdahalesi de yetersizdi. Kötü başlayan oyun farkla bitti. Latovlevici'ye güvenip çift forvet oynarsan sonucunun hüsran olacağını bilmen lazım. Tudor kolay maçların teknik adamı olduğunu yine gösterdi. Tüm bunlara ek olarak sahada Tudor ve G.Saray gibi kötü olan bir de hakem vardı. Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçti. Palabıyık'ın 1 hafta önceki Akhisar- Alanya maçında Mustafa Yumlu ile yaşadığı sarı kart krizinde hata yaptığını herkes gördü ama MHK göremedi. Sarı-kırmızılıların yediği ilk golde vermiş olduğu faul yanlış bir karardı. İkinci golden önceki Fernando'ya yapılan tehlikeli hareketi es geçmesi oyun kural kitabına uymadı. Maçın 2 golünde de asisti hakem yapmış. Böyle formsuz hakemlere kritik maçları vermeye devam edersen bizi değil kendinizi kandırırsınız. G.Saray da şapkasını önüne koyup düşünmeli, Tudor büyük takım çalıştırdığının farkına varmalı.