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Abdülkerim Durmaz’ın attığı tweet olay oldu!

Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan ve Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı Abdülkerim Durmaz'ın sosyal medya hesabında attığı tweet olay oldu.
10:4919 Kasım 2017
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Abdülkerim Durmaz’ın attığı tweet olay oldu!

Galatasaray’ın Başakşehir’e 5-1 mağlup olduğu maçın ardından eski Fenerbahçeli oyuncu ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz’dan çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Beyaz Futbol’da yorumculuk yapan Abdülkadir Durmaz, programdaki partneri Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef alarak attığı tweetinde, “R.O.K (Rasim Ozan Kütahyalı) hayırlı olsun evladım Başakşehir konutlarından 5+1 daire almışsın.” mesajını paylaştı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım sosyal medyada olay oldu.

19 Kasım 2017 Rıdvan Dilmen: Düşünmeden Fatih Terim`i getiririm Rıdvan Dilmen Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'a flaş bir çağrıda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Abdulkerim Durmaz Fenerbahçe galatasaray tweet
Son güncelleme: 10:58 | 19.11.2017
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