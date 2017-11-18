Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe 3-2 Eczacıbaşı VitrA
Fenerbahçe, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eczacıbaşı VitrA’yı 3-2 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 8. maçını da kazanarak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı VitrA ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Esat Danzili
Fenerbahçe: Eda Dündar, Tomkom, Pereira, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Uslupehlivan, Jerkov (Merve Dalbeler, Çağla Akın, Rahimova, Ezgi Dağdelenler)
Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu (Simge Aköz, Adams, Ezgi Dilik, Hande Baladın, Güldeniz Önal)
Setler: 25-23, 25-20, 28-30, 17-25, 15-11
Süre: 141 dakika (29, 30, 38, 25, 19)