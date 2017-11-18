Türkiye’ye kötü örnek!

Dünya Kupası'na giden Avrupa ülkelerinin liglerinde yabancı sınırı uygulanmıyor. Elemelerden vize alan 9 Avrupa temsilcisinin tamamında yerli yabancı sınırı yok. Bu ülkelerin bazılarında sınırlı kriterler ve altyapı kuralları uygulanıyor.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG, 2018 Dünya Kupası'nda yerini ayırtan ülkelerin liglerini inceledi. Dev organizasyona Avrupa'dan grup aşamasında başarılı olup, katılma şansı yakalayan 9 ülkede de yabancı sınırı uygulanmıyor. Futbolun ana merkezlerinden biri olan son Dünya Şampiyonu Almanya da yabancı sınırlamasının olmadığı ülkelerden. Avrupa'daki örnekler, yabancı sınırlamasının milli takımlar bazında yeşil sahada başarıyı garantilemediğini ortaya çıkarıyor. Katılımı garantileyen 10 ülke arasında sadece Rusya'da katı bir yabancı sınırı uygulanıyor.

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RUSYA 2018 VİZESİ ALAN AVRUPALILARDA KURAL NASIL?

BELÇİKA: Sınır yok. 18 kişilik kadroda 6 futbolcunun altyapıdan yetişmiş olma şartı var.

İZLANDA: Sınır yok. Maç kadrosunda AB dışından 3 oyuncu bulunuyor.

SIRBİSTAN: Sınır yok.

İNGİLTERE: Sınır yok ama FIFA sıralamasına göre milli olma şartı aranıyor.

POLONYA: Sınır yok.

İSPANYA: Sınır yok. AB dışı ülkelerden 3 futbolcu kadroda bulunabiliyor.

FRANSA: Sınır yok. AB dışı ülkelerden 4 futbolcu kadroda bulunabiliyor.

PORTEKİZ: Sınırlama yok.

ALMANYA: Sınırlama yok. Ancak kadroda 12 Alman futbolcunun yer alması gerekiyor.