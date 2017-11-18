Türkiye Naim Süleymanoğlu’na ağlıyor

50 yaşındaki vefat eden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için spor camiaları, taziye mesajları yayınladı.

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efsane halterci Süleymanoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taziye mesajları yayınladı.

Galatasaray

“Türk halkını yıllarca ekranlara kilitleyen, milletimizi “Haydi Naim” sözleriyle heyecanlandırıp gururlandıran, İstiklal Marşımızı dünyanın her yerinde kıvançla okutan, sporumuzda bir mihenk taşı olan ‘Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

1988, 1992 ve 1996 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan, Avrupa şampiyonluklarının yanına 8 kez de dünya şampiyonluğu eklemiş, kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırmış, ülkemize Olimpiyat tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyayı kazandırmış ve 1988 yılında dünyaca ünlü Time dergisine kapak olmuş Naim Süleymanoğlu, başarıları ve bize yaşattığı gurur, daima hatırlanacaktır.

Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileriz.”

Fenerbahçe

“Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Süleymanoğlu Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Beşiktaş

“Türk Spor Tarihi’nin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi, ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun vefatının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 1967 doğumlu Süleymanoğlu, organ yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halter tarihinde en genç dünya rekortmeni olan, 46 kez dünya rekoru kıran, 3 kez Olimpiyat şampiyonu olan, 8 kez Dünya Şampiyonluğu elde eden, Cep Herkülü lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu, Ay-Yıldızlı formamızla birçok başarı kazanan büyük bir sporcuydu.

Dünyanın En İyi Sporcusu unvanını hak ederek elde eden Naim Süleymanoğlu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Halter camiasına başsağlığı dileriz.”

Trabzonspor

“Ülkemizin gururu, olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun.”

Türkiye Halter Federasyonu

Türk Spor Tarihi'nin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi, ‘Cep Herkülü' lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun vefatının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.Halter tarihinde en genç dünya rekortmeni olan, 46 kez dünya rekoru kıran, 3 kez Olimpiyat Şampiyonu olan, 8 kez Dünya Şampiyonluğu elde eden Tıme dergisine kapak olan, Cep Herkülü lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu, Ay-Yıldızlı formamızla birçok başarı kazanan büyük bir sporcuydu.

Dünyanın En İyi Sporcusu unvanını hak ederek elde eden Naim Süleymanoğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve halter camiamıza başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu

“Olimpiyat ve Dünya şampiyonlukları ile spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran ve Türkiye’nin gururu olan haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Cep Herkülü lakaplı eski milli sporcumuza unutulmaz başarıları nedeniyle minnettar olduğumuzu ifade eder, her zaman saygı ve şükranla anacağımızı belirtiriz. Merhum Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu

“Spor tarihimizin en önemli isimlerinden, Naim Süleymanoğlu'nun vefatını öğrenmiş olmanın hüznünü yaşıyoruz. Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı şöyle:

“Sadece halterin değil ülkemiz sporunun den değerli isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Spor hayatı boyunca kazandığı başarılarla ülkemize çok büyük mutluluklar yaşatan, ,sadece Türkiye'de değil dünyada çok sayıda gence rol model olmuş bir ismi erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Boks camiası olarak Sinan Şamil Sam gibi bir değeri benzer süreçte kaybetmiştik. Bu denli başarılı sporcularımızın aktif spor hayatlarının ardından yaşantılarını yönlendirme noktasındaki eksiklikleri spor camiası olarak doğru bir şekilde etüt etmemiz gerektiği inancındayım. Umarım, gelecek kuşaklarda böylesine değerli isimleri bu kadar kolay kaybetmeyiz. Sinan'ın da Naim'in de ülkemiz sporuna yapacağı çok sayıda hizmet vardı. Ama ikisini de çok erken kaybettik. Acımız büyük.

Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemiz spor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

Musa Aydın

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı şöyle:

“Ülke sporuna büyük hizmetleri olan isimlerden Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemize çok büyük başarılar kazandıran Naim Süleymanoğlu çok genç yaşta maalesef aramızdan ayrıldı. Hayatını haltere adamış olan merhum Naim Süleymanoğlu'nun Türk sporuna yaptığı bu hizmetlerini asla unutmayacağız. Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemiz spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”