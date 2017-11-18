Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 103-82 Galatasaray Odeabank

Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuğu Galatasaray Odebank'ı 103-82'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşan Trabzonspor rakibini 103-82 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı giren Trabzonspor beş dakikalık bölümü 17-8 önde geçti. Galatasaray Odeabank ise maça düşük tempoyla başlarken dış atışlardan bulduğu isabetle aradaki farkı kapatmaya çalıştı.

Dwight Hardy ve Jordan Taylor'la üst üste basket bulan sarı-kırmızılılar son bir dakikaya 29-19 geride girdi. Kalan sürede ev sahibi bir basket daha bulunca ilk 10 dakikalık bölüm 31-19 Trabzonspor lehine sonuçlandı. A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı! Melih Mahmutoğlu sürprizi... A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı. Daha önce Milli Takım'a katılmayacaklarını açıklayan Fenerbahçeli oyunculardan sadece Melih Mahmutoğlu kadroda yer aldı. İlgili Haberi Oku

İkinci çeyreğe de iyi giren Trabzonspor üç dakikada skoru 43-23'e getirdi. Bu bölümde skor üretmekte zorlanan Galatasaray çeyreğin bitimine iki dakika kala 54-27 geriye düşünce koç Erman Kunter molasına başvurdu. Moladan karşılıklı basketlerle dönüldü ve Trabzonspor soyunma odasına 60-33 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümlerinde iki ekip de düşük tempoyla başladı. Çeyreğin bitimine beş dakika kala koç Erman Kunter mola aldı (70-41). Mola dönüşünde Renfroe hızlı hücumda basket faulü aldı (70-44). Sonraki hücumda Emir topu çalarak hızlı hücumu smaçla bitirince bu kez Trabzonspor molasına başvurdu (70-46). Karşılaşma boyunca dış atışlardan yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi, mola dönüşünde Haislip'in üçlüğüyle yeniden farkı açmayı başardı. Kalan süreyi de iyi değerlendiren Trabzonspor final periyoduna 83-56 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Trabzonspor rahat götürdüğü karşılaşmanın son beş dakikasına 89-66 önde girdi. Bu bölümde Erman Kunter mola istedi. Mola dönüşünde karşılıklı basketler gelirken Trabzonspor mücadeleden 103-82 galip ayrılan taraf oldu.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Trabzonspor: Heslip 24, Yusuf, Sarunas 11, Deniz 6, Harris 20, Osiris 8, Obekpa 14, Caleb 20

Galatasaray Odeabank: Hardy 5, Taylor 6, Mehmet 6, Hendrix 8, Ege 2, Renfroe 12, Hopson 4, Summers 6, Emir 11, Göksenin 22

1. Periyot: 31-19 (Trabzonspor)

Devre: 60-33 (Trabzonspor)

3. Periyot: 83-56 (Trabzonspor)