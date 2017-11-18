Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 103-82 Galatasaray Odeabank
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaşan Trabzonspor rakibini 103-82 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı giren Trabzonspor beş dakikalık bölümü 17-8 önde geçti. Galatasaray Odeabank ise maça düşük tempoyla başlarken dış atışlardan bulduğu isabetle aradaki farkı kapatmaya çalıştı.
Dwight Hardy ve Jordan Taylor'la üst üste basket bulan sarı-kırmızılılar son bir dakikaya 29-19 geride girdi. Kalan sürede ev sahibi bir basket daha bulunca ilk 10 dakikalık bölüm 31-19 Trabzonspor lehine sonuçlandı.
İkinci çeyreğe de iyi giren Trabzonspor üç dakikada skoru 43-23'e getirdi. Bu bölümde skor üretmekte zorlanan Galatasaray çeyreğin bitimine iki dakika kala 54-27 geriye düşünce koç Erman Kunter molasına başvurdu. Moladan karşılıklı basketlerle dönüldü ve Trabzonspor soyunma odasına 60-33 önde girdi.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümlerinde iki ekip de düşük tempoyla başladı. Çeyreğin bitimine beş dakika kala koç Erman Kunter mola aldı (70-41). Mola dönüşünde Renfroe hızlı hücumda basket faulü aldı (70-44). Sonraki hücumda Emir topu çalarak hızlı hücumu smaçla bitirince bu kez Trabzonspor molasına başvurdu (70-46). Karşılaşma boyunca dış atışlardan yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi, mola dönüşünde Haislip'in üçlüğüyle yeniden farkı açmayı başardı. Kalan süreyi de iyi değerlendiren Trabzonspor final periyoduna 83-56 önde girdi.
Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Trabzonspor rahat götürdüğü karşılaşmanın son beş dakikasına 89-66 önde girdi. Bu bölümde Erman Kunter mola istedi. Mola dönüşünde karşılıklı basketler gelirken Trabzonspor mücadeleden 103-82 galip ayrılan taraf oldu.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen
Trabzonspor: Heslip 24, Yusuf, Sarunas 11, Deniz 6, Harris 20, Osiris 8, Obekpa 14, Caleb 20
Galatasaray Odeabank: Hardy 5, Taylor 6, Mehmet 6, Hendrix 8, Ege 2, Renfroe 12, Hopson 4, Summers 6, Emir 11, Göksenin 22
1. Periyot: 31-19 (Trabzonspor)
Devre: 60-33 (Trabzonspor)
3. Periyot: 83-56 (Trabzonspor)