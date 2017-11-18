Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu cep herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efsane sporcunun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Saat 15.00’da gelen bir son dakika haberiyle tüm Türkiye üzüntüye boğuldu. Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle yapılan ameliyatın ardından 11 Kasım’da beyin kanaması geçirmişti. ‘Cep Herkülü’ lakaplı Süleymanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta cumartesi günü beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Naim Süleymanoğlu’na 6 Ekim’de ise karaciğer nakli yapılmıştı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Naim Süleymanoğlu’nun cenazesinin yarın İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada öğrendiği Naim Süleymanoğlu’nun vefat haberinin ardından “Naim Süleymanoğlu maalesef yoğun bakımdaydı. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Ve az önce de rahmeti rahmana kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Tüm yakınlarına, ailesine Allah’tan sabırlar diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum” dedi.

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NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam atmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52,56,60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1986'da Sydney'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı. Bunun yanında 60 kg'de koparmada 150 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 9 dünya 6 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda rakiplerine ezici üstünlük sağlayarak altın madalyayı yine ülkemize kazandıran Naim, aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

1993 Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazanırken 2 de dünya rekoru kırdı. 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.

66.sı İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk Seyircisi önüne çıktı. Ve bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı. Bu da onun dünyanın en güçlü sporcusu ünvanı kazandırdı. 1995 Avrupa halter şampiyonasında sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye’nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı. Yine Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakat olmasına rağmen 3 altın madalya kazandı.

1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti. Naim Süleymanoğlu, Sidney olimpiyatlarında ise sakatlığı nedeniyle pek bir başarı gösteremedi. Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun 7-9 Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.