Roberto Firmino bilgisayar oyunu FM sayesinde keşfedilmiş

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Roberto Firmonu'nun eski takımı Hoffenheim'e transfer öyküsünün oldukça ilginç olduğu ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER – Ünlü futbol menajerliği oyunu FM oynayanlar, yakın arkadaşlarına burada keşfettikleri oyuncuları anlatır, bu oyuncuların büyük takımlara transferinden tarifsiz bir haz duyarlardı. Hoffenheim’ın futbolcu izleme komitesinin başında bulunan Lutz Pfannenstiel, amatörce yaşanan FM’den genç yetenek bulma hazzını profesyonelliğe taşıyan isim oldu. Roberto Firmino’nun Almanya’ya transfer sürecini anlatan Lutz Pfannenstiel, birçok FM oyuncusuna “Ben ondan önce keşfetmiştim” dedirtti.

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Roberto Firmino’nun Brezilya ekibi Tombense’den alınması için rapor verdiğini belirten Lutz Pfannenstiel, o dönem aldığı bu kararın çok eleştirildiğini anlattı. Transferi FM sayesinde yapıldığının altını çizen Lutz Pfannenstiel “Firmino’yu Football Manager scoutları sayesinde 4 milyon Euro’ya transfer ettik. Bana oynamamış bir futbolcu için neden bu kadar para verdiğimi soruyorlardı. İşin sonunda, 42 milyon Euro’ya transfer oldu ve ben haklı çıktım” dedi.

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Hoffenheim’ın henüz adı sanı bilinmezken 2011 yılında 4 milyon Euro’ya aldığı Firmino, 2015-16 sezonunun başında 42 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer olmuştu. Firmino, Avrupa’ya geldikten sonra sergilediği performans ile Brezilya Milli Takımı’na kadar yükselmeyi başarmıştı. İlk kez 2014 yılının Kasım ayında giydiği Brezilya formasını 17 kez terleten Firmino 5 gole imza attı.