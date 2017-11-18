Rıdvan Dilmen: Oğuzhan’da bir tuhaflık var

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 0-0 biten Beşiktaş-TM Akhisarspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

NTVSpor’da yayınlanan programda Beşiktaş-Akhisarspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Oğuzhan Özyakup için çarpıcı bir yorumda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in değerlendirmelerinden satır başları…

Devrede Akhisar gol atamazsa puan alamaz dedim ama, atamadılar da, yemediler de, yanılttılar bizi. Beşiktaş’ın belli bir oyun formatı var. Bu formatın dışına çıkıldığı zaman dağınık bir görüntü sergiliyorlar.

Serkan Çınar, Henrique’yi yanlış attı. Anlamsız kırmızı kart. Görmedi, yardımcı da nereden gördüyse. Sarı kart bile değil. Beşiktaş kimle oynarsa oynasın evinde 3 maç 3 puan desen kimse inanmazdı.

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‘OĞUZHAN DEVRE ARASINDA GİDİYOR MU?’

Beşiktaş’ta bu sene bir şey var. Oğuzhan bile çok kötü bu sene. Sezon başından bu yana Oğuzhan’da bir tuhaflık var. Lucescu’nun milli takım kararından sonra acaba Oğuzhan’ı transfer için milli takım kriteri için mi alıyor diye düşündüm.

Transfer için yüzde 30 milli takım kriteri var. Onu düşündüm acaba olur mu diye. Lucescu önce kadroya almıyor sonraki maçlarda hep ilk 11 başlatıyor.

Acaba Oğuzhan gidecek mi? Kendi takımında oynarken milli takım hocası almıyordu. Kendi takımında oynamadıktan sonra milli takım hocası almaya başladı. Kafası kesinlikle karışık.

‘BECK GİTTİKTEN SONRA GÖKHAN GÖNÜL…’

Beşiktaş’ta Beck gittikten sonra Gökhan Gönül rakipsiz kaldı ve idare ederek oynamaya başladı. Bugün de idare etti.

‘ÇOK ÇOK ÖNEMLİ PUAN KAYBI’

Beşiktaş cidden çok önemli 2 puan kaybetti. Bu 2 puanı başka bir takıma karşı kaybedebilirdiniz. Gençlerbirliği mağlubiyetine bile bir şey dersiniz ama bu maçın mazereti yok. Galatasaray maçına kendi sahasında liderlik için çıkabilirdi.

Şenol Güneş, bu maçı kazanırım ama Porto maçı daha önemli dedi. Beşiktaş coşkulu bir takım ama bu maçta o coşkuyu göremedim. Quaresma, duran top oluyor ben kullanacağım diyor. Kendi başına sağ kanada gidiyor orada bekliyor. Son dakikada top bile kesemedi.

Beşiktaş, kontra atak iyi oynayan bir takım ile karşılaşacak. Porto, hücuma çok hızlı çıkan bir takım. Eğer Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarsa Beşiktaş, lige tekrar konsantre olmaya başlayacktır.

‘GALATASARAY MAÇINI ETKİLER’

Beşiktaş’ın puan kaybı Başakşehir – Galatasaray maçını çok etkiler. İki takımın 11’leri bellidir ama oyun formatında değişikliğe gidilecektir. Daha kontrollü bir maç olacaktır.

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