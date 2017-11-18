Quaresma tam 7 yıl sonra penaltı kaçırdı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız, Akhisar mücadelesinde Anderson Talisca’nın kazandığı penaltı pozisyonu sonrasında beyaz noktanın başına geçti. Topu, kaleci Milan Lukac’ın sağına gönderen 34 yaşındaki futbolcu, Sırp kaleciyi geçemedi ve 7 yıl sonra penaltı kaçırdı.

Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'ın Akhisarspor'u ağırladığı mücadeleye, Ricardo Quaresma damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kadir Keleş'in, Akhisar ceza alanı içerisinde Anderson Talisca'yı düşürdüğü pozisyona penaltı kararı verildi.

Normal şartlarda penaltı için Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup'u görevlendiren Şenol Güneş, bu 2 ismi de kulübede oturttuğu için beyaz noktanın başına Quaresma geçti. Q7, 11. dakikada topu kaleci Milan Lukac'ın sağına doğru gönderdi.

Sırp kaleci, Quaresma'nın meşin yuvarlağı gönderdiği köşeyi doğru tahmin ederek topu çıkardı. Pozisyonun devamında seken topa atak yapan Alvaro Negredo'nun vuruşu sonrasında meşin yuvarlak auta gitti. Quaresma, bu pozisyonun ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Siyah-Beyazlılar'ın 15 Temmuz 2010'da İnönü Stadı'nda Faroe Adaları ekibi Vikingur Gota'yla oynadığı maçta en son penaltı kaçıran Quaresma, Kara Kartal'da tam 7 yıl sonra ikinci kez bu üzüntüyü yaşadı.

Rıdvan Dilmen: Oğuzhan`da bir tuhaflık var Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 0-0 biten Beşiktaş-TM Akhisarspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku