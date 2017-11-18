Naim Süleymanoğlu’nun hafızalarımıza kazınan unutulmaz anı!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu'nun hafızalarımızdan asla silinmeyecek 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki harika performansını bir kez daha hatırlayalım....

Başardıkları ile dünya halter tarihine geçen Naim Süleymanoğlu’nun toplamda 335 kilo kaldırarak Dünya rekoru kırdığı Atlanta’daki o unutulmaz anı hatırlayalım…

Yaklaşık olarak 3 bin kişinin tarihe tanıklık ettiği salonda üst üste 3.altın madalyasını kazanan Naim Süleymanoğlu bu başarısıyla tüm Türkiye’yi sevince boğmuştu.

180 kg, 185 kg kaldırdıktan sonra son hakkı için tam da bu anda 187,5 kg ve dünyayı ayağa kaldıran milli sporcumuz, Yunan rakibi Valerios Leonidis’in 190 kg’ın altında kalmasıyla Olimpiyat Şampiyonu olmuştu.

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti Olimpiyat şampiyonu cep herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Naim Süleymanoğlu ile Valerios Leonidis arasındaki unutulmaz kapışma Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu ile Yunan Valerios Leonidis arasında 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki kapışma nefesleri kesmişti. Üst üste dünya rekorlarının kırıldığı mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. İlgili Haberi Oku