Naim Süleymanoğlu’nun ölümüyle ilgili doktorundan ilk açıklama

Naim Süleymanoğlu'nun ölümüyle ilgili doktoru ve İstanbul Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulundular.

Türk ve dünya halterinin efsane ismi ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun ölümüyle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Prof. Dr. Yalçın Polat açıklama yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Naim Süleymanoğlu’nun vefatının ardından hastaneye geldi. İstanbul Valisi Şahin, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı ile ilgili doktorlarından bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Şahin hastane önünde yaptığı açıklamada, “Cenaze yarın nasip olursa Fatih Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacaktır ve Edirnekapı’da defnedilecektir. Ben hocalarımıza, hastane yönetimine ve tüm bu konuyla yakından ilgilenen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab’ı Haktan rahmet diliyorum” dedi.

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti Olimpiyat şampiyonu cep herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efsane sporcunun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İlgili Haberi Oku

“NAİM SÜLEYMANOĞLU’NU BUGÜN 14.50 İTİBARİYLE KAYBETTİK”

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ise “İşin doğasında olan bir takım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokolü ve tedaviyi geniş bir ekiple, konsensüsle karar vererek yaptık. Tüm müdahalemize rağmen Naim Süleymanoğlu’nu bugün 14.50 itibariyle kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.

Naim Süleymanoğlu`nun hafızalarımıza kazınan unutulmaz anı! Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu'nun hafızalarımızdan asla silinmeyecek 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki harika performansını bir kez daha hatırlayalım.... İlgili Haberi Oku