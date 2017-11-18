Naim Süleymanoğlu ile Valerios Leonidis arasındaki unutulmaz kapışma

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu ile Yunan Valerios Leonidis arasında 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki kapışma nefesleri kesmişti. Üst üste dünya rekorlarının kırıldığı mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Dünya halterinin en önemli isimlerinden biri olan Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu, başardıkları ile dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. 1988, 1992 ve 1996 Olimpiyatları'nda üç altın madalya kazanarak, halterde üç Olimpiyat altını alan ilk ve tek sporcu olma özelliğini elinde bulunduran Naim Süleymanoğlu’nun özellikle Yunan halterci Valerios Leonidis ile yaşadığı kapışma, sporseverleri heyecana boğdu.

1996 Atlanta Olimpiyatları’nda Türkiye büyük umutlarla katıldı. Tüm gözler Naim Süleymanoğlu’ndaydı. Üçüncü altın madalyayı alıp tarihe geçmesi an meselesiydi. Oyunlar öncesinde en büyük rakibinin Yunan Valerios Leonidis olduğunu söylemişti. Olimpiyat Oyunları da tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun söylediği gibi geçti. Koparmada 145 kg'ı kolayca kaldıran Naim, ikinci hakkı olan 147,5 kg'ı kaldıramamıştı. Tartı dezavantajına sahip olan Naim, eğer son hakkında başarısız olursa dördüncü sırada kalacaktı. Ancak Naim Süleymanoğlu soğukkanlıydı. 147,5 kg'ın başına geldi ve ağırlığı bu sefer kolayca kalmıştı. Sadece toplama madalya verilen müsabakanın ilk ayağında başarılı olmuştu. Sırada silkme vardı.

Silkmenin Leonidis ve Naim Süleymanoğlu arasında geçeceği belliydi. Başlangıçları bile diğer sporcuların 10 kg fazlasıydı. İlk olarak Naim Süleymanoğlu gelmişti barın başına… 180 kg'da biraz zorlansa da ağırlığı kaldırmayı başarmıştı. Salon, “Naim, Naim” sesleriyle inliyordu. Ardından Leonidis de ilk hakkında 180 kg'ın başına gelmişti. Yunan sporcu barı omuzlarından atarken zorlansa da, ağırlığı kaldırmıştı. Naim Süleymanoğlu ikinci hakkında 185 kg'a gelmişti. Bu bir dünya rekoruydu. Bu kaldırışı sonrasında hem silkmede hem de toplamda dünya rekorunun sahibi olmuştu. Toplamda Leonidis'in 7,5 kg önüne geçmişti.

Yunan sporcu Leonidis 187,5 kg'ın başına gelmişti. Oldukça zorlansa da, Leonidis ağırlığı kaldırabilmişti. Bir başka dünya rekoru ve tartı avantajıyla Naim Süleymanoğlu’nun önüne geçmişti. Naim Süleymanoğlu son hakkı için 187,5 kg'ın başına gelmişti. Kaldırabilirse öne geçecekti. Naim Süleymanoğlu barı omuzlarından attığında, yan tarafta antrenörü “Tut, tut, tut” diye bağırıyordu. Başarılı olduktan sonra ise salonda “Türkiye, Türkiye” sesleri yükselmişti bile…

Sırada Leonidis'in son hakkı vardı. Naim Süleymanoğlu, bu kaldırışı izlememek için arka tarafa geçmişti. Leonidis 190 kg'ın başına gelmişti. Oyunlardan evvel 183 kg'lık rekoru elinde bulunduran biri için oldukça iddialıydı. Leonidis, Yunan taraftarların desteğiyle barın başına geldi. Gergin bekleyişin ardından barı kaldırmaya çalışan Leonidis, ağırlığı omuzlarına alamadı. İnanılmaz bir andı. 5 dakika içinde 4 dünya rekoru izlemiştik. Olimpiyat tarihi içindeki en özel ve en tarihi anlardan biri olmuştu. Dream Team, 100 metre finali, Amy Van Dyken'ın büyük başarısı, Arjantin-Nijerya futbol finali gibi unutulmazlar arasına bu mücadele de girmişti.