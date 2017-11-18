Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Medipol Başakşehir’den Galatasaray’a gönderme

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan farklı bir galibiyet ile ayrılmayı başardı. Başakşehir sosyal medya hesabı maçın ardından yaptığı paylaşım ile birden gündeme oturdu.
22:2118 Kasım 2017
0
Medipol Başakşehir’den Galatasaray’a gönderme

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir farklı bir skorla 5-1 kazandı.

Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir resmi Twitter adresinden Galatasaray’a gönderme niteliğinde bir paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşım:

 

18 Kasım 2017 Galatasaray`ın golcüsü Bafetimbi Gomis: `Bir kaza gerçekleşti` Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından konuşan Bafetimbi Gomis, ağır sonucu bir kaza olarak değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Başakşehir galatasaray sosyal medya twitter
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER