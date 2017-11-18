Medipol Başakşehir’den Galatasaray’a gönderme
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan farklı bir galibiyet ile ayrılmayı başardı. Başakşehir sosyal medya hesabı maçın ardından yaptığı paylaşım ile birden gündeme oturdu.
Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir farklı bir skorla 5-1 kazandı.
Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir resmi Twitter adresinden Galatasaray’a gönderme niteliğinde bir paylaşım yapıldı.
İşte o paylaşım:
Her sene daha iyi olmaya çalışıyoruz… pic.twitter.com/dMFjPFmfjy
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 Kasım 2017