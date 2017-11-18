Medipol Başakşehir’den Galatasaray’a gönderme

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan farklı bir galibiyet ile ayrılmayı başardı. Başakşehir sosyal medya hesabı maçın ardından yaptığı paylaşım ile birden gündeme oturdu.