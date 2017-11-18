Medipol Başakşehir 5-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, konuğu Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla iki takım 26'şar puanla zirvede buluştu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası kritik bir derbiye sahne oldu. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, konuğu Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti.

Ev sahibinde golleri Attamah (25), Adebayor (42, 58 ve pen. 76) ve Kerim Frei’dan (88) geldi. Igor Tudor’un öğrencilerinin tek golünü ise Gomis (55) kaydetti. Aslan’ın ilk iki golü kafa vuruşlarıyla ağlarında görmesi süregelen yüksek top probleminin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu sonuçla Abdullah Avcı’nın öğrencileri Galatasaray’la puanları eşitledi. İki takım 26’şar puanla liderlik koltuğunu paylaştı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir karşısında Galatasaray son dört resmi maçın dördünde de sahadan mağlup ayrıldı. Başakşehir iki takım arasındaki son lig maçını ise 4-0 kazanmıştı. 3’üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir – Galatasaray mücadelesi öncesi, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

FERNANDO, ALANYA MAÇINDA YOK

Mücadelenin 20’nci dakikasında rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Fernando, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir – Galatasaray mücadelesine taraftarların ilgisi büyüktü. Galatasaray taraftarları, 3’üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta tribünün kendilerine ayrılan kısmını doldururken, Medipol Başakşehirli taraftarlarına ayrılan bölümlerde yer yer boşluklar görüldü.

Mücadelenin 25’inci dakikasında Edin Visca’nın kullandığı serbest vuruşta golü bulan ve takımını 1-0 öne geçiren Joseph Attamah, bu sezonki 2’nci golüne imza attı. Ganalı oyuncu ilk golünü 4’üncü hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında kaydetmişti.

Galatasaray`a Fernando`dan kötü haber! Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e konuk olduğu zorlu karşılaşmanın 20. dakikasında sarı kart gören Fernando, toplamda 4. kez sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

MAÇ KADROSU

TUDOR’DAN KAZANAN KADRODA DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’in 11’inci haftasında oynadığı ve 5-1’lik skorla galip ayrıldığı Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11’inde değişikliğe gitti. Gençlerbirliği karşısında sarı kart görerek bu maçta cezalı duruma düşen Serdar Aziz yerine Ankara ekibine karşı oynanan mücadelede cezalı olan Badou Ndiaye ilk 11’e döndü ve Galatasaray 4’lü savunma ile sahaya çıktı. Yine Gençlerbirliği maçında sol kanatta görev yapan Garry Rodrigues yerine Iasmin Latovlevici görev aldı. Sarı-kırmızlılar sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Tolga, Ndiaye, Belhanda, Eren, Gomis ilk 11’i ile çıktı.

AVCI, 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Süper Lig’in 11’inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ilk 11’inden 2 değişikliğe gitti. Orta sahada Hakan Özmert yerine İrfan Can Kahveci’yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Junior Caiçara yerine ise Uğur Uçar’a sağ bekte görev verdi. Galatasaray maçına yetişmesi beklenen Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadı. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor ilk 11’i ile çıktı.