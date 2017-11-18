Lukac Beşiktaş’ı tek başına durdurdu! Rekor kırdı

Beşiktaş, Akhisar’ın kalecisi Lukac’ı aşamadı. 1.97 boyundaki Sırp eldiven Quaresma’nın penaltısıyla birlikte 7 önemli kurtarış yaptı.

Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, Ege ekibinin 32 yaşındaki kalecisi Milan Lukac’a takıldı. 3 sezondur Akhisar’da oynayan 1.97 boyundaki Sırp kaleci, Quaresma’nın penaltısı ile birlikte 7 önemli kurtarış yaparak sezonun rekorunu kırdı.

‘KARİYERİMDE ÇOK KURTARDIM’

Kurtardığı penaltı için, “Penaltıda şanslıydım, kariyerimde çok penaltı kurtardım. Penaltı şans işidir” diyen Lukac, karşılaşma hakkında, “Beşiktaş kazanmayı hak etti diyebilirsiniz ama biz bugün savunmamızla 1 puanı aldık” değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş’ta Fabri ise uzatma dakikalarında Larsson’un ceza sahası dışından füzesini müthiş bir refleksle kornere çelerek, sürpriz bir yenilgiyi önledi.

Quaresma tam 7 yıl sonra penaltı kaçırdı Beşiktaş'ın Portekizli yıldız, Akhisar mücadelesinde Anderson Talisca'nın kazandığı penaltı pozisyonu sonrasında beyaz noktanın başına geçti. Topu, kaleci Milan Lukac'ın sağına gönderen 34 yaşındaki futbolcu, Sırp kaleciyi geçemedi ve 7 yıl sonra penaltı kaçırdı. İlgili Haberi Oku