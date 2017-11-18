Gökhan Zan: Tudor Galatasaray’ın hocası değil

Galatasaraylı eski futbolcu Gökhan Zan, Galatasaray TV'de yaptığı yorumlarda Igor Tudor'u sert bir dille eleştirdi.

İşte Gökhan Zan’ın açıklamaları:

“Tudor, Galatasaray’ın teknik direktörü değil, gerçekleri söylemek gerekiyor burada. Galatasaray’ın kanatları yok, Elia ve Visca çok etkili oynadılar.

Tudor, oyunculara Galatasaray’da oynadıklarını hisstiremiyor ve Tudor’da Galatasaray’ı çalıştırdığının farkında değil.

Galatasaray en yakın rakibinden 5 yemez, Tudor bugün sınıfta kaldı ve Galatasaray’ın hocası olmadığını gördük.

Çift forvet oynuyorsunuz ama bu oyuncuları besleyecek oyuncu yok. Kimse top atamadı bu isimlere ama Rodriques oynasaydı bugün ona top atabilirdi.

Galatasaray’ın bek oyuncusu Latovlevici olamaz, Başakşehir’i Abdullah Avcı’yı tebrik ederim Galatasaray’ı iyi analiz etmiş.”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 5-1`lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu Medipol Başakşehir deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçı değerlendirirken Adebayor faktörüne vurgu yaptı. İlgili Haberi Oku