Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis: ‘Bir kaza gerçekleşti’

Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından konuşan Bafetimbi Gomis, ağır sonucu bir kaza olarak değerlendirdi.

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, sonucu bir kaza olarak değerlendirdi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Gomis, “Tek kelimeyle kötüydük. Sahada yapmamız gerekenleri yapamadık. Bir kaza gerçekleşti. Kendimizi sorgulayacağız ve bir sonraki maçı kazanmaya çalışacağız. Futbolda böyle sonuçlar olabiliyor” dedi.

Milli takım arasının performanslarını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine yıldız golcü, “Büyük takımların hemen hemen hepsinde olduğu gibi milli takım arası bizi de etkiledi elbette. Bizde de takımın en iyi oyuncuları milli takıma gitti ve geri dönüşte zorlandılar. Bu tarz aralar çalışmalarımızı kısıtlıyor. Hep birlikte yalnızca iki gün çalışabildik. Ancak ne olursa olsun bugün Başakşehir i ve Adebayor’u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 5-1`lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu Medipol Başakşehir deplasmanında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçı değerlendirirken Adebayor faktörüne vurgu yaptı. İlgili Haberi Oku